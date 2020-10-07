ميار شريف: كان عندي حلم وهدف من وأنا عندي 10 سنين ووصلت.. شاهد

قالت ميار شريف لاعبة التنس العالمية ، "منذ صغري ووالديَّ كانا يجعلاني أجلس أمام التليفزيون، وأشاهد التنس، وكنت أريد أن أصل إلى هذه الملاعب وأقوم باللعب فيها".





وأضافت ميار شريف، خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناة دي إم سى ، "خالتي كانت دائما تقول لي أريد الذهاب إ لى ماتشات التنس، وأنا أقوم بالرد عليها أنني عندما أصل سأجعلك تذهبين معي أنت وشقيقتي".





، أن هذا الحلم كان لدي منذ أن كان عمري 10 سنوات، وكنا ننتهي من المدرسة ونذهب إلى النادي، ولضيق الوقت كنا تنتاول طعامنا في السيارة . وأوضحت ميار الشريف ونذهبإلى





واستطردت: الرسالة التي أريد أن أوجهها إ لى اللاعب محمد صلاح هو أنه أعطاني حافزًا غير طبيعي، وأتمنى أن أصل إ لى المكانة التي هو بها، بأن ينظر إليّ جميع المصريين علي أنني قدوة .

وأكملت تصريحاتها:أريد أن اعرف كيف استطاع محمد صلاح كسر الحاجز الذي بسببه وصل إلى هذا؟، وثانيا اريد ان اعرف كيف احافظ علي المكانة التي وصل اليها؟، وثالثا كيف استطاع ان يكون مميزا وسط فريقه؟، ورابعا كيف يستطيع التعامل مع فريقه وهو أفضل منهم؟.