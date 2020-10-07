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تعليم

لطلاب الدبلومة الأمريكية.. وزير التعليم: سنرسل نتيجة امتحانات الـ ACT +EST إلى الأعلى للجامعات الأحد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:35 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي
كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة لأولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

حيث قال وزير التربية والتعليم : تعتمد الوزارة نتائج امتحانات الـ ACT +EST اليوم (٧ اكتوبر ٢٠٢٠) وترسلها الى مكتب التنسيق والمجلس الاعلى للجامعات صباح يوم الاحد ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ بترتيب وتعاون كامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : تتعاون الوزارتان من اجل قبول ابنائنا في الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم.

وقال الوزير : نرجو ان يطمئن أولياء الأمور الى أن الوزارتين ￼حريصتان على اتمام القبول بالجامعات لكل ابنائنا الناجحين في مختلف امتحانات الدبلومة الامريكية هذا العام.

وكان قد أعلن و زير التربية والتعليم في وقت سابق ، مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST  لطلاب الدبلومة الامريكية للالتحاق بالجامعات المصرية ، مشيرا الى انه سيتم اعلان نتيجة ESTI  يوم الاربعاء 7 اكتوبر ، بينما تعلن نتيجة EST II يوم الخميس 8 اكتوبر .

حيث قال : سوف ترسل الوزارة بريدا الكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور) ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها الى مكتب التنسيق او الجامعة المطلوب الالتحاق بها.

من الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم المصرية نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الامريكية (على غرار الامتحانات  الدولية SAT وACT) لمساعدة أبنائنا الدارسين للمناهج الامريكية بعد تعليق امتحانات الـ SAT في جمهورية مصر العربية.
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