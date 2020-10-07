بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

احتفلت الفنانة هنادي مهنا مساء أمس، الثلاثاء، بعقد قرانها على الفنان أحمد صالح خالد في إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة وسط حضور الأهل والأصدقاء، ومجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير.











خطفت هنادي مهنا الأنظار في عقد قرانها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بالقماش المطرز الذي زاد من جاذبيتها وأناقتها.









وقد حمل فستان هنادي مهنا في عقد قرانها توقيع مصمم الأزياء أحمد العقاد، كما تميز التصميم بأنه متناسق معها وكشف عن خسارة وزنها.









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فيما اعتمدت هنادي مهنا على تسريحة شعر من أنامل مصفف الشعر إسلام، وبدت بخصلات شعرها الأسود الانسيابي الناعم المنسدلة على كتفيها، فيما تزينت بـ hairpiece أنيقة ومميزة ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة.









أما من الناحية الجمالية، وضعت خبيرة التجميل آية عبد الحميد للفنانة هنادي مهنا مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة معها، والتي كشفت عن جمال ملامحها.









يذكر أن الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اجتمع لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وإنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.



