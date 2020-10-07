AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:19 ص
أحمد خالد صالح و
أحمد خالد صالح و هنادي مهنا
هاجر هانئ
احتفلت الفنانة هنادي مهنا مساء أمس، الثلاثاء، بعقد قرانها على الفنان أحمد صالح خالد في إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة وسط حضور الأهل والأصدقاء، ومجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير.


خطفت هنادي مهنا الأنظار في عقد قرانها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بالقماش المطرز الذي زاد من جاذبيتها وأناقتها.


وقد حمل فستان هنادي مهنا في عقد قرانها توقيع مصمم الأزياء أحمد العقاد، كما تميز التصميم بأنه متناسق معها وكشف عن خسارة وزنها.


اقرأ أيضا:


فيما اعتمدت هنادي مهنا على تسريحة شعر من أنامل مصفف الشعر إسلام، وبدت بخصلات شعرها الأسود الانسيابي الناعم المنسدلة على كتفيها، فيما تزينت بـ hairpiece أنيقة ومميزة ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة.


أما من الناحية الجمالية، وضعت خبيرة التجميل آية عبد الحميد للفنانة هنادي مهنا مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة معها، والتي كشفت عن جمال ملامحها.


يذكر أن الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اجتمع لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وإنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا
بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا
بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا
بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا
بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا
بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

فستان ملفت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار على البحر

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

بفستان ملفت.. نجلاء بدر تستعرض أناقتها على البحر

ترشيحاتنا

لحظة وفاة المدرب أكرم حفيلة داخل الملعب.. فيديو

حدث ليلاً | نجاة 36 راكبًا من حادث مروع بطريق شرم الشيخ.. مرتضى جهز أوراقه للقضاء.. واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع الأسد.. ترامب يرفع السرية عن فضائح كلينتون

الوباء يواصل الفتك.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون حالة

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-10-2020

أخبار التوك شو| هاشتاج سحقناهم في أكتوبر يتصدر تويتر.. أحمد موسى يهاجم الإخوان.. ونصيحة منة عبدالعزيز فتاة التيك توك للبنات.. فيديو

حكم الدعاء للمتوفى بأن يجعل الله مثواه الجنة‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

تعرف على السيارة Squba البرمائية.. فيديو وصور

نهاية مفزعة.. تفحيط يؤدي لحادث اصطدام وانقلاب سيارة في السعودية.. فيديو