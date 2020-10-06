أخبار الفن.. عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل The Voice SENIOR

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

عقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على الفنانة هنادى مهنى فى حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين.





تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا قد يجد الحلم الذي لم يتحقق في الماضي طريقه إلى النور بعد عمر الستّين، في الصيغة العربية من البرنامج العالمي في The Voice SENIOR، على "MBC مصر".



أعلن الفنان سامح حسين قبل قليل وفاة خالته عبر صفحته بموقع فيسبوك.





يوافق اليوم السادس من أكتوبر تاريخ استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، بعد أن طالته رصاصات الغدر والخسة أثناء العرض العسكري عام 1981.





قد يجد الحلم الذي لم يتحقق في الماضي طريقه إلى النور بعد عمر الستّين. في الصيغة العربية من البرنامج العالمي في The Voice SENIOR، على "MBC مصر".







