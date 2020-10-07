بيان عاجل لـ الرئيس اللبناني بشأن موعد إجراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، موعد إجراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة.









ووفقًا لنبأ عاجل أفاد به عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، حدد عون 15 أكتوبر ليبدأ البرلمان فيه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.









وأصبح مقترح رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة من الخبراء والسياسيين (تكنو-سياسية) من 20 وزيرا بينهم 6 وزراء سياسيين يمثلون الطوائف والقوى السياسية الست الكبرى والباقي من الاختصاصيين الخبراء، محل بحث جديّ من جانب عدد من القوى السياسية.









يأتي ذلك عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وقبول الرئيس اللبناني استقالته.









وبموجب الدستور اللبناني، يكون تشكيل الحكومة من خلال توجيه رئيس الجمهورية الدعوة إلى استشارات نيابية، يقوم خلالها النواب والتكتلات النيابية داخل البرلمان، بتسمية من يرونه مناسبا لمهمة رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، ليقوم رئيس البلاد في أعقاب ذلك بتكليف من وقع عليه اختيار غالبية النواب والكتل بترؤس الحكومة وتشكيلها.