أبو العينين يتكفل بسداد مصاريف مدارس الطلاب ورسوم تصالح 5 آلاف أسرة بالجيزة

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرتين مهمتين لأهالي الجيزة، الأولى هي تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، معقبة: "طبعا ده موضوع حيوي جدا وموضوع الساعة في الشارع المصري ويهم كل المواطنين".





وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قرر تحمل قيمة التصالح عن 5 آلاف أسرة من أهالي الجيزة، ولكن من الأسر محدودي الدخل وغير القادرين على السداد، وهذا يرجع لإيمانه القوي بمسؤوليته المجتمعية تجاه أهالي الجيزة والدولة المصرية.





وأشارت الإعلامية رشا مجدي، إلى أن مبادرة النائب محمد أبو العينين الثانية هي التكفل بسداد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم الإلزامي لأبناء محافظة الجيزة.



