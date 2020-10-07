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أبو العينين يتكفل بسداد مصاريف مدارس الطلاب ورسوم تصالح 5 آلاف أسرة بالجيزة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية  رشا مجدي،  إن النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرتين مهمتين لأهالي الجيزة، الأولى هي تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، معقبة: "طبعا ده موضوع حيوي جدا وموضوع الساعة في الشارع المصري ويهم كل المواطنين".

وأضافت  الإعلامية  رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قرر تحمل قيمة التصالح عن 5 آلاف أسرة من أهالي الجيزة، ولكن من الأسر محدودي الدخل وغير القادرين على السداد، وهذا يرجع لإيمانه القوي بمسؤوليته المجتمعية تجاه أهالي الجيزة والدولة المصرية.

وأشارت  الإعلامية  رشا مجدي، إلى أن مبادرة النائب محمد أبو العينين  الثانية هي التكفل بسداد المصروفات الدراسية  لطلاب التعليم الإلزامي لأبناء محافظة الجيزة.

وأكد النائب محمد أبو العينين بإطلاق تلك المبادرتين، أن أبناء محافظة الجيزة هم أهله وناسه، خاصة وأن الدولة تمر بظروف صعبة وخاصة محدودي الدخل بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه قرر تحمل قيمة التصالح فى مخالفات المبانى عن 5 آلاف أسرة من  محدودي الدخل وغير القادرين على السداد، وهذا يرجع لإيمانه القوي بمسؤوليته المجتمعية تجاه أهالي الجيزة والدولة المصرية.
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