نائبة تطالب المجلس التصديري للأثاث بضرورة الاهتمام بـ صغار الصناع

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه لابد من تحديد الفئة الخاصة المقصودة بدعم الصادرات، هل هي من فئة صغار الصناع؟ أم كبارها فقط؟.





وأشارت متى، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن هناك العديد من كبار الصناع لا يستطيعون إتمام عملية التصدير؛ وذلك لعدم حصولهم علي دعم الصادرات ، في حين أن هناك العديد من الشركات تتلقى الدعم الكامل ، وهذا بدوره يؤدي لحدوث فجوة كبيرة لابد من معالجتها.





وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب من المجلس التصديري بضرورة الإهتمام بفئة صغار الصناع والجمعيات القائمة علي تجميع تلك الفئة والاعلان عن مدى حاجتهم لهذا الدعم ، حرصا علي منحهم أكبر فرصة لتصدير منتجاتهم ، مؤكدة على ضرورة من توافر رؤية اخري لضرورة إعطاء الدعم للصادرات.





وكان المجلس التصديري للأثاث، قد عرض مذكرة علي الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ، توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد ، والترويج لقطاع الأثاث ، للعمل بكلاهما معًا علي التوازي؛ حتي يتم تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة الصادرات ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وقال إيهاب درياس رئيس المجلس ، إن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث علي اساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدًا بالكامل.





كما أضاف أهمية مراعاة ضرورة وجود حد أقصي لصرف المساندة التصديرية بحد أقصي 3 شهور للصرف من تاريخ استيفاء جميع الأوراق المطلوبة في الملف في نفس السنة المالية ، بالإضافة إلي منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية المصدر عند التصدير.