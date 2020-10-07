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ثقافة

غدا.. نوافذ ثقافية تناقش يوميات تولستوي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
طارق موسى
تنظم مؤسسة "نوافذ ثقافية" بالسويس غدا الخميس ندوة لمناقشة "يوميات تولستوى" للمترجم والروائى الشاب يوسف نبيل، والصادر في 6 أجزاء عن دار آفاق عالمية للنشر، احتفاء باليوم العالمى للمترجم. 

ويشارك في الندوة المترجم يوسف نبيل، مترجم الكتاب، والناشر مصطفى الشيخ، مدير دار آفاق للنشر والتوزيع، ويدير الندوة للحوار الشاعر الشاب أحمد عايد. 

وتكشف اليوميات الكثير من المفاجآت حول الأديب الشهير الذي يعد «الأب الروحي» للأدب الروسي الحديث مثل تعرضه للفقر ومعاناته في البحث عن وظيفة رغم انحداره من طبقة النبلاء الإقطاعيين و، وكذلك اضطراباته النفسية الحادة. 

وبحسب المترجم يوسف نبيل، فإن يوميات تولستوي توفر مادة هائلة الوفرة لحياة شخصية عظيمة، فقد بدأ تدوين يومياته منذ عام 1847 وحتى يوم 3 نوفمبر1910، حيث توفي في 7 نوفمبر من العام نفسه؛ مما سمح بتكوين صورة شديدة الدقة عن شخصيته وأفكاره وأدبه وعلاقاته الأسرية وعلاقاته بأصدقائه.
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