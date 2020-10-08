موعد إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأهرام الكندية

أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " عن إجراء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية المقابلة الشخصية والكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالأيام الآتية:

1_ الاحد ٢٠٢٠/١٠/١١

2_ الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٢

3- الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/١٣

يذكر أن جامعة الأهرام الكندية قررت عمل فحص طبى على العاميلين بالجامعة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر (الضغط و السكر ) ،ويأتى هذا تحت رعاية د.فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية.





وحددت الكلية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعد لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبنى الفصول والمدرجات.



