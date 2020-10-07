ننشر مصروفات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر





أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر عن فتح باب التقديمات لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2020/2021





ويكون الحد الأدنى للقبول والتقديم على الموقع الالكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي :

أو التوجه إلى مقر المعهد بمدينة بدر للمساعدة في تسجيل الرغبات .





ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية الصناعية والتجارية ، كما يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية و الصناعية لعام ٢٠١٩ ، من خلال التقديم المباشر للمعهد ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات ويحصل بعدها الخريجين على درجة البكالوريوس في مجال التخصص .



