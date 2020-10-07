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تعليم

ننشر مصروفات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:00 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
قسم التعليم

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر عن فتح باب التقديمات لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2020/2021

ويكون الحد الأدنى للقبول والتقديم على الموقع الالكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات  من خلال الرابط التالي :
أو  التوجه إلى مقر المعهد بمدينة بدر  للمساعدة في تسجيل الرغبات .

ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية الصناعية والتجارية ،  كما يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية و الصناعية لعام ٢٠١٩ ، من خلال التقديم المباشر للمعهد ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات ويحصل بعدها الخريجين على درجة البكالوريوس في مجال التخصص .

جدير بالذكر أن مصروفات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات (٨٥٠٠ جنيها) في السنة الدراسية على قسطين وتشمل الكتب الدراسية .
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