احترس منها.. 6 عادات يومية تدمر صحتنا أغربها الحمام





تؤثر العادات التى نتبعها فى حياتنا اليومية على صحتنا بشكل كبير ويمكن أن تكون سببا فى الاصابة بأخطر الأمراض ، وفيما يلى نعرض 6 عادات تعرضنا للإصابة بأخطر الأمراض ولا بد من تجنبها ، وفقا لما ذكره موقع " brightside " .

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عبوات طعام بلاستيكية

ليس البلاستيك نفسه هو الذي يؤذينا ولكن المكونات الكيميائية التي يستخدمها المصنعون لجعل الحاويات صلبة. غالبًا ما يؤدي الغسيل والتسخين والتلامس مع مكونات الطعام إلى تفاقم الوضع. يصبح البلاستيك شديد السمية وخطيرًا. لا تستخدم أوعية الطعام البلاستيكية لأكثر من 5 أشهر ، وتأكد من تجنب استخدامها في الميكروويف.





كروكس

يحب الملايين من الناس ارتداء هذا الحذاء البسيط كل يوم ، لكن Crocs لا توفر الثبات الضروري للغاية للكعب. يمكن أن يؤدي الكعب غير المثبت إلى العديد من المشاكل المختلفة ، مثل تشوهات أصابع القدم ، وتشكيل النسيج ، وآلام القدم. سبب آخر لارتداء شيء أكثر راحة هو حقيقة أن الساق (جزء الحذاء الذي يوفر الدعم بين أصابع القدم والكعب) يصبح شديد النعومة بعد الاستخدام المطول. من الضروري أن يكون لأي حذاء ساق صلب جدًا حتى لا تشعر بأي إزعاج أثناء المشي.





الماسكارا

انتبه جيدًا لمكونات الماسكارا عند شراء واحدة جديدة. قد تكون بعض المكونات ، مثل البارابين ومسحوق الألمنيوم والبروبيلين جليكول ، خطيرة جدًا على صحة عينيك. تجنب استخدام الماسكارا الخاصة بصديقك لأنها قد تسبب تكون البكتيريا والفطريات وتؤدي إلى نمو العدوى.





تجهيزات المطابخ غير اللاصقة

المواد الكيميائية المشبعة بالفلور المستخدمة في صنع غطاء غير لاصق على مقلاةك ليست خطيرة بحد ذاتها. ومع ذلك ، عندما تتجاوز درجة الحرارة 230 درجة مئوية ، فإن سطح القلي يستخرج كمية معينة من المواد المتطايرة. وجد باحثون دنماركيون أن وجود هذه المواد الكيميائية السامة في دم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تكوين الخلايا السرطانية.





صابون مضاد للبكتيريا

ونظم القانون كمية التريكلوسان ، المطهر المستخدم في الصابون المضاد للبكتيريا ، إلى 0.1-0.3٪. ومع ذلك ، فإن الضرر أكبر بكثير: يُضعف التريكلوسان جهاز المناعة ويجعل الجسم يقاوم امتصاص المضادات الحيوية. كما يمكن أن يسبب خلل هرموني وحثل عضلي. في الواقع ، الصابون المضاد للبكتيريا ليس أكثر من خدعة تسويقية. تظهر الأبحاث أنه يمكن غسل يديك بصابون بسيط لأي بكتيريا.





استخدام المرحاض

جلب لنا التقدم العديد من العادات غير الصحية - بما في ذلك الجلوس في المرحاض بشكل غير صحيح. بزاوية 90 درجة في الوركين ، يتم تعطيل الممر الطبيعي للأمعاء وإغلاقه عمليًا. في أسوأ الحالات ، قد يؤدي إلى تهيج الأمعاء ، والإمساك ، والبواسير ، وحتى سرطان القولون. الوضع الطبيعي لزاوية 45 درجة في الوركين أفضل لصحتك. شاهد هذا الفيديو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع



