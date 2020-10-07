إنجي الحسيني تكتب: توظيف أطفال التنظيم ظاهرة ليست بجديدة

ظاهرة استغلال الأطفال للتظاهر ضد الدولة في النجوع والقرى هى ظاهرة ليست جديدة ومكررة وظهرت بوضوح أثناء أحداث 25 يناير 2011 حيث سجلت الكاميرات العديد من الصور والفيديوهات لأطفال أثناء ممارستهم العنف والحرق، وفي مشهد لا ينسى تجلى دور تنظيم الإخوان باعتصام رابعة الشهير، عندما تصدر الأطفال مقدمة الصفوف كدروع بشرية وهم يحملون أكفانهم من أجل اكتساب تعاطف العالم بغض النظر عن انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال والتأثيرات السلبية التي يخزنها الطفل بعقله بتعليمه فقه الموت وكيفية تحويله لمشروع متطرف أو ارهابي على استعداد لحمل كفنه وتفجير نفسه.









وتجنيد الأطفال والمراهقين واشباعهم بمبادئ التنظيم الارهابي يتضح من خلال الأسرة الاإخوانية أولا ثم من خلال التغلغل في المؤسسات التعليمية وغيرها والمتمثلة في دور الحضانة والمدارس والمراكز الرياضية والشبابية وكذلك المساجد ودور تحفيظ القرآن، ولكن الأخطر هو تلك المعسكرات والمخيمات المغلقة والتى تغلف نفسها بأنشطة اجتماعية ورياضية وفنية وتكنولوجية ولكنها ترسخ مبادئ التنظيم بانشاء جيل جديد من الارهابيين صغار السن استمرار للجوالة التى أنشأها البنا في العشرينات أو من خلال قسم "الأشبال" للبنين وقسم "الزهراوات" للفتيات، حيث عبر البنا عن أمله في أن يكون لديه كتائب مقاتلة من الشباب يغزو بها العالم ولتنفيذ فكره المتطرف كان ولابد وجود أسر إخوانية تتكاثر فيما بينها لتتناقل منهجه المتطرف.









وهكذا تم توارث الفكر الارهابي جيلا بعد جيل وهو نفس النهج الذي يتبناه تنظيم "داعش" وغيره من خلال ما يسمى بـ " أشبال الخلافة" والذي درب الأطفال على القتال وعمليات الذبح، ولا عجب في ذلك فالاإخوان هم رحم كل التنظيمات الارهابية فالهيكل التنظيمى والاداري لكل من الاخوان وداعش متطابقان بداية من فكرة الخلافة والمبايعة مرورا بالجهاد المسلح، كما أن مناهج تنظيم الإخوان هى مرجع كل التنظيمات أيضا ككتاب "فقه المقاومة الشعبية" والتى أطلقتها "الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان" بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة للتخلص من النظام وأدواته من الوزراء والاعلاميين والضباط والقضاة، وهو نفس ما تستند إليه كل التنظيمات المتطرفة والارهابية، ولا يمكن نسيان كيف عمد أب سوري إلى إرسال طفلتيه اللتين لا يتجاوز عمرهما العشر سنوات لتفجير نفسيهما في منطقة الميدان في العاصمة السورية وغيرها من الحوادث المتعددة والتى تمت على يد أطفال من مختلف الأعمار، ليتضح لنا أن شعار تنظيم الاخوان" الجهاد في سبيل الله والموت أسمى أمانينا" هو شعار يشرع كافة أعمال العنف والارهاب.









وللأسف فإن وجود طفل غير سوى نفسيا ومريض اجتماعيا هو أمر مرهق للمجتمع ككل بل ويهدد المنظومة الأمنية في أي وقت، حيث يصبح أداة طيعة لتنفيذ المناوشات وممارسة العنف على أرض الواقع حسب تعليمات التنظيم، كما يمثل انهاكا واستنزافا أمنيا ويضع الدولة في موقف حرج مع المنظمات الحقوقية والتى يتوافق الكثير منها مع أجندات الاإخوان بتوجيه اتهامات باطلة ضد الدولة حال محاولتها السيطرة على عنف هؤلاء الأطفال، ومحاولة وجود روشتة علاج لأطفال الأسر الاإخوانية القطبية التفكير هو أمر بالغ الصعوبة يتطلب تضافر جميع المؤسسات بالدولة مع التأكيد على أهمية دور الفن والثقافة، وأخيرا لا يتبقى أمام الدولة إلا التعامل مع هؤلاء بالقانون الذي يخضع له كل مواطن .