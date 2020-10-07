وفد وزارة التخطيط يباشر الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات الجديدة بجامعة طنطا

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، فى إطار المتابعة الميدانية لجامعة طنطا، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والمستشفيات الجديدة المدرجة بخطة الجامعة لعام 2020/2021 م .

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والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا؛ وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة طنطا للعام المالي 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.،كما تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 20/2021، وكذا احتياجات الجامعة فى الفترات القادمة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالى القادم 2021/2022.

وشملت الزيارة، متابعة إنشاء عدد (4) عمارات بالمدينة الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي بطنطا بتكلفة كلية 322 مليون جنيه، واستكمال تعلية مبنى مدني وإعدادي لكلية الھندسة بمجمع الكليات بسبرباى بطنطا بتكلفة 122.5 مليون جنيه، ومتابعة عدد من المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام المالي 20/2021 وهى استكمال مبنى المدرجات بكلية التربية بحي ثان طنطا بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى الجراحات الجديدة بالمجمع الطبي بطنطا بتكلفة 563 مليون جنيه، ومتابعة إنشاء وتجهيز مستشفى أمراض وجراحة الكلى بذات المجمع بتكلفة 273 مليون جنيه.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة.