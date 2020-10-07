AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفد وزارة التخطيط يباشر الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات الجديدة بجامعة طنطا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
أحمد على

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، فى إطار المتابعة الميدانية لجامعة طنطا، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والمستشفيات الجديدة المدرجة بخطة الجامعة لعام 2020/2021 م .

أقرأ ايضا :في مجالي الطب والعلوم.. جامعة طنطا تحصد 4 من جوائز الدولة التشجيعية

والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا؛ وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة طنطا للعام المالي 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.،كما تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 20/2021، وكذا احتياجات الجامعة فى الفترات القادمة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالى القادم 2021/2022.

وشملت الزيارة، متابعة إنشاء عدد (4) عمارات بالمدينة الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي بطنطا بتكلفة كلية 322 مليون جنيه، واستكمال تعلية مبنى مدني وإعدادي لكلية الھندسة بمجمع الكليات بسبرباى بطنطا بتكلفة 122.5 مليون جنيه، ومتابعة عدد من المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام المالي 20/2021 وهى استكمال مبنى المدرجات بكلية التربية بحي ثان طنطا بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى الجراحات الجديدة بالمجمع الطبي بطنطا بتكلفة 563 مليون جنيه، ومتابعة إنشاء وتجهيز مستشفى أمراض وجراحة الكلى بذات المجمع بتكلفة 273 مليون جنيه. 

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور

بتكلفة 4 مليارات جنيه.. تفاصيل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

التخطيط: تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في 50 قرية بـ6 محافظات.. تفاصيل

تأهيل وتبطين 43 ‎%‎ من الترع في مصر خلال 20/ 2021.. تفاصيل

عبر الفيديو كونفراس .. رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الغربية

تنفيذ 23 تكليفا رئاسيا فى الوادي الجديد| مدبولي: 269 مليون جنيه للخطة الاستثمارية وتطوير مجمع التمور..الزملوط : بناء منازل ريفية لزيادة الرقعة الزراعية.. ومنطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانهما.. 10 صور لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا

حادث مروع ينهى حياة فتاة أثناء ذهابها إلى المدرسة فى إنجلترا .. صور

بسبب الإصابات.. لاعب ثالث خارج قائمة الأهلي في الموسم الجديد

عيار 24 يسجل 939 جنيها.. 10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء

صدمة كبرى.. واتساب لن يعمل على هذه الهواتف.. تعرف عليها

بعد قرار إيقافه 4 سنوات.. موقف مرتضى منصور من حضور مباريات الزمالك الإفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور أوبل crossland موديل 2021.. صور

مواصفات أصغر سيارة كروس أوفر لشركة kia موديل 2021

قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا