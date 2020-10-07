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اقتصاد

البنك الدولي: فيروس كورونا قد يدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
وكالات
قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن جائحة فيروس كورونا قد تدفع نحو 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2021، وهو ما يقضي على أكثر من ثلاث سنوات من التقدم في الحد من الفقر.

وأوضح البنك في تقريره الرائد الذي يصدر كل سنتين عن الفقر والازدهار المشترك، أن 88 مليونًا إلى 115 مليون شخص إضافي سوف يقعون في براثن الفقر المدقع، الذي يُعرف بأنه يعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم، في عام 2020. وقال التقرير إن هذا يمكن أن ينمو إلى 111 مليونًا إلى 150 مليونًا بنهاية عام 2021.

وأضاف أن هذا يعني أن 9.1-9.4٪ من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع هذا العام، وهو نفس معدل 9.2٪ في عام 2017 وهو ما يمثل أول ارتفاع في نسبة الفقر المدقع منذ حوالي 20 عامًا.

وقُدر معدل الفقر المدقع لعام 2019 بنحو 8.4٪ وكان من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 7.5٪ بحلول عام 2021 قبل جائحة فيروس كورونا. وقال التقرير إنه بدون إجراءات سياسية كبيرة وسريعة، فإن الهدف الطويل الأمد المتمثل في خفض المعدل إلى 3٪ بحلول عام 2030 يبدو بعيد المنال.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: “قد يتسبب الوباء والركود العالمي في وقوع أكثر من 1.4٪ من سكان العالم في براثن الفقر المدقع”، واصفًا ذلك “بانتكاسة خطيرة لتقدم التنمية والحد من الفقر”.

ووجد التقرير أن العديد من الفقراء المدقعين الجدد موجودون في البلدان التي لديها معدلات فقر عالية بالفعل، ولكن حوالي 82 ٪ منهم في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​، حيث يتم تعريف خط الفقر على أنه دخل يبلغ 3.20 دولارًا أمريكيًا في اليوم للفقراء المتوسطين المنخفضين. البلدان ذات الدخل و5.50 دولارات في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى.

وكان الفقر المدقع يتركز في المناطق الريفية في الماضي، إلا  تقرير البنك الدولي وجد أن أعدادًا متزايدة من سكان الحضر قد أُلقي بهم في هوة الفقر المدقع مع تجفيف الوظائف بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا وانخفاض الطلب.

يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء أعلى تركيز لمن يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم، ويمكن أن تشهد زيادة بأكثر من 50 مليون شخص بحلول عام 2021 مقارنة بتقديرات ما قبل فيروس كورونا.  وأظهرت الدراسة أن حوالي 42٪ من سكان المنطقة قد يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2021 مقابل تقدير سابق لـ COVID بلغ 37.8٪.

تسبب فيروس كورونا أيضًا في ركود “الرخاء المشترك”، الذي يُعرَّف بأنه الدخل المتزايد لأفقر 40٪ من سكان البلد. قال البنك الدولي إنه في الفترة من 2012 إلى 2017، ارتفع الدخل لهذه المجموعة بمعدل 2.3٪ في 74 من 91 اقتصادًا تتوفر عنها بيانات.

وقال البنك إن أزمة COVID-19 يمكن أن تقلل الآن الدخل لأفقر 40٪، مما يزيد من عدم المساواة في الدخل ويحد من الحراك الاجتماعي.

قال البنك الدولي إنه من أجل العودة إلى مسار الحد من الفقر، ستحتاج البلدان إلى إجراءات جماعية للسيطرة على الفيروس، وتقديم الدعم للأسر وبناء اقتصادات أكثر مرونة بمجرد انحسار الوباء.

وقال مالباس: "ستحتاج البلدان إلى الاستعداد لاقتصاد مختلف بعد COVID، من خلال السماح لرأس المال والعمالة والمهارات والابتكار بالانتقال إلى أعمال وقطاعات جديدة".
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