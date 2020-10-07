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أخبار العالم

سأله عن أحفاده.. بوتين يوبخ صحفيًا بعدما سعل أمامه بشكل غير مناسب.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:49 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
محمد عثمان
سلطت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، الضوء على اللقاء الذي أجرته وكالة "تاس" الروسية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68.

وأثناء اللقاء وجه الصحفي، أندريه فاندينكو، سؤالًا لبوتين عن أحفاده ونحر بشكل غير مقبول، ليحرجه بوتين برد مفاجئ.

وفي التفاصيل سأل فاندينكو بوتين حول أهم حفيد له من بين أحفاده فرد بوتين قائلًا " إنهم ما زالوا صغارًا. إحداهم فتاه بدأت في تعلم حياتها"، فسأل الصحفي الروسي بوتين أي واحدة منهم ليرد بوتين بسؤال آخر: "وما الفارق؟".

وعند سماع الصحفي رد بوتين سعل بشكل غير مناسب أمام الرئيس ليرد بوتين قائلًا: "أنت تنحر عبثًا"، فقال فاندينكو إنه سعل فقط، ليرد الرئيس: "ولو. أنت تسعل لأنك لا تعيش حياتي ولا تفهم المسائل الأمنية. الإنسان ببساطة عندما يكون بعيدًا عن هذا الشيء لا يلاحظه".

وأجرت وكالة "تاس" الروسية حوارًا مع بوتين باسم "20 سؤالًا لفلاديمير بوتين"، وتم نشره بمناسبة العيد الثامن والستين لميلاد بوتين.

وفي نفس الحلقة من المقابلة، قال بوتين إنه يستمتع بالتواصل مع أحفاده.

ومن المعروف عن الرئيس الروسي، أنه لا يحب الحديث عن عائلته أمام وسائل الإعلام وطوال مدة حكمه لروسيا حرص على إبعاد أفراد عائلته عن أعين وسائل الإعلام حرصًا على سلامتهم.
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