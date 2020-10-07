55 رئيس دولة يستمعون للنائب محمد أبو العينين في مؤتمر اقتصادي.. شاهد

وأشار إلى أن هناك عدة مبادرات قام بها النائب محمد أبو العينين لأهل الجيزة ليس بغرض الانتخابات أو التصويت، لأنه يقوم بعدة أعمال خيرية لأهل الدائرة من قبل خوض الانتخابات البرلمانية من دافع شعور هذا الرجل الإنسانى والاجتماعى تجاه أبناء محافظة الجيزة.









ونوه إلى أن ترشح "أبو العينين" كان نابعا من رغبة أهالى الجيزة ليكون لهم صوتا داخل مجلس النواب ، لافتا إلى أن أهداف مبادرات النائب أبو العينين إنسانية فى المقام الأول ، لأنه يسعى لرفع معاناة الأسر في نطاق الرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة.









وعرضت قناة صدى البلد، تقريرا للنائب أبو العينين، أفادت فيه ، بأنه استقبل وفدا من كبار رجال الفكر والقادة العسكريين السابقين فى الولايات المتحدة الأمريكية.