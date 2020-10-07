55 رئيس دولة يستمعون للنائب محمد أبو العينين في مؤتمر اقتصادي.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين تحدث أمام مؤتمر التكامل العربي برعاية جامعة الدول العربية، و تحدث أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمرسيليا، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش، وأن أبو العينين تحدث لـ الأمريكان و اليابانيين عن ما يتم فى مصر.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 55 رئيس دولة استمعوا إلى النائب محمد أبوالعينين فى جلسة الحوار بين القطاعين العام و الخاص بمؤتمر قمة تيكاد باليابان فى عام 2019.
وأضاف ، أن النائب محمد أبو العينين مرشح مجلس النواب عن دائرة الجيزة، استقبل وفدا من كبار رجال الفكر والقادة العسكريين السابقين فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى ديسمبر 2013، وذلك بعد 6 أشهر من ثورة 30 يونيو.
وقال أحمد موسي، إن أبو العينين، قام باستضافتهم فى مصر على نفقته الخاصة، وجميعهم قضوا 10 أيام فى مصر.
وأكد موسى أن هؤلاء الأشخاص هم من يشاركون فى صناعة القرار فى أمريكا.
وكشف أن مواقف محمد أبو العينين مرشح مجلس النواب، واضحة منذ وقبل ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجميع يشهد للنائب محمد أبو العينين بالأعمال الكثيرة التى يقوم بها، ويحمل أبو العينين رمز المدفع رقم 10 فردى مستقل، و يركز على خدمة أهالي دائرة الجيزة، والدقي، والعجوزة . وأوضح أن من أبرز مجهودات النائب محمد أبو العينين التى تمت خلال الأيام الماضية، حل العديد من المشاكل المزمنة بالدائرة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك عدة مبادرات قام بها النائب محمد أبو العينين لأهل الجيزة ليس بغرض الانتخابات أو التصويت، لأنه يقوم بعدة أعمال خيرية لأهل الدائرة من قبل خوض الانتخابات البرلمانية من دافع شعور هذا الرجل الإنسانى والاجتماعى تجاه أبناء محافظة الجيزة.
ونوه إلى أن ترشح "أبو العينين" كان نابعا من رغبة أهالى الجيزة ليكون لهم صوتا داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن أهداف مبادرات النائب أبو العينين إنسانية فى المقام الأول، لأنه يسعى لرفع معاناة الأسر في نطاق الرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة.
وعرضت قناة صدى البلد، تقريرا للنائب أبو العينين، أفادت فيه، بأنه استقبل وفدا من كبار رجال الفكر والقادة العسكريين السابقين فى الولايات المتحدة الأمريكية.