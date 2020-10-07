إنسانية تتفوق على المهارة.. نشأت الديهي يعلق على موقف محمد صلاح مع مشرد إنجليزي

قال الإعلامي نشات الديهي ، إن اللاعب المصري محمد صلاح من الشباب الذين يمثلون بلدهم بالخارج وأنه يتمتع بخلق كبير وظهر ذلك خلال مساعدته لأحد المشردين في انجلترا بعد تعرضه للتنمر من قبل بعض الشباب الانجليزي.





وأكد الديهي خلال تصريحاته ببرنامجه «بالورقة و القلم»، أن محمد صلاح وجه نصيحة لهؤلاء الشباب و قال لهم "من الممكن أن تصبحوا مثله في السنوات المقبلة" و ذلك دلالة على إنسانية اللاعب المصري محمد صلاح .









وأضاف نشأت الديهي، أن أن لاعب ليفربول الإنجليزي أعطى الرجل المسن المتشرد 100 جنيه استرليني، مشيرا إلى أن الصحف الإنجليزية تحدثت عن الحادثة و تحدثت مع الرجل المسن و قال " أنا لم أجد إنسانا فعل هذا معى من قبل بالرغم من أنني لم أعرفه وقتها إلا أن تصرفه جعل الشباب يتوقفون عن مضايقتي".





ونوه إلى أن محمد صلاح يعتبر سفيرا لمصر بالخارج، قائلا "إنسانية محمد صلاح تفوقت على مهاراته في الكرة و ده نتيجة تربيته الصالحة"،مشددا على أهمية إتباع النماذج المشرفة مثل محمد صلاح.