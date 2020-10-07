AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إنسانية تتفوق على المهارة.. نشأت الديهي يعلق على موقف محمد صلاح مع مشرد إنجليزي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الإعلامي نشات الديهي، إن اللاعب المصري محمد صلاح من الشباب الذين يمثلون بلدهم بالخارج وأنه يتمتع بخلق كبير وظهر ذلك خلال مساعدته لأحد المشردين في انجلترا بعد تعرضه للتنمر من قبل بعض الشباب الانجليزي. 

  
وأكد الديهي خلال تصريحاته ببرنامجه «بالورقة و القلم»، أن محمد صلاح وجه نصيحة لهؤلاء الشباب و قال لهم "من الممكن أن تصبحوا مثله في السنوات المقبلة" و ذلك دلالة على إنسانية اللاعب المصري محمد صلاح .   


وأضاف نشأت الديهي، أن أن لاعب ليفربول الإنجليزي أعطى الرجل المسن المتشرد  100 جنيه استرليني، مشيرا إلى أن الصحف الإنجليزية تحدثت عن الحادثة و تحدثت مع الرجل المسن و قال " أنا لم أجد إنسانا فعل هذا معى من قبل بالرغم من أنني لم أعرفه وقتها إلا أن تصرفه جعل الشباب يتوقفون عن مضايقتي".      

ونوه إلى أن محمد صلاح يعتبر سفيرا لمصر بالخارج، قائلا "إنسانية  محمد صلاح تفوقت على مهاراته في الكرة  و ده نتيجة تربيته الصالحة"،مشددا على أهمية إتباع النماذج المشرفة مثل محمد صلاح.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفرعون يتعرض للظلم | بالأرقام.. المجاملات تبعد صلاح عن الجوائز الفردية

محمد صلاح يستعرض مهاراته خلال تدريبات ليفربول

هاتريك| أحمد موسى: محمد صلاح يسجل ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا لدعمه

إهانة لا نقبلها.. أحمد موسى يعتذر لرجل مسن تعرض للتنمر من شابين

شاهد.. المسن الذي أنقذه محمد صلاح من أيدي المتنمرين في ليفربول

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمير مرتضى منصور على عصام عبد المنعم بشأن ساسي

يحدث فى السعودية .. روبوت يتجول فى المسجد الحرام لهذا السبب

صدمة لـ ريهام سعيد.. مصدر: لن تظهر على الشاشة قبل تقنين أوضاعها بـ نقابة الإعلاميين

الذهب في النازل.. جرام عيار 21 يخسر 15 جنيها حتى الآن

15 رسالة مهمة من مرتضى منصور لرموز وجماهير الزمالك

اكتشفوا بعد وفاته.. طبيب نساء أب غير شرعي لـ 17 طفلا بهولندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. ريا أبي راشد فى إطلالة تكشف عن جمالها.. شاهد

مع دخول المدارس.. هاني الناظر يقدم 5 نصائح لرفع المناعة

تعرف على أغلى سيارة فى مصر.. السعر والمواصفات