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حماية المستهلك يكشف عن آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
عادل نصار
كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الإجراءات التي يتبعها الجهاز الفترة المقبلة للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة.

وقال فرج، خلال حواره  مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأربعاء، إنه تلقينا 1640 شكوى من أولياء الأمور بشأن مدارس لم تلتزم بتخفيض المصروفات"، متابعا: "نحن بصدد وضع آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة"، مشددا على أن العقوبات في قانون جهاز حماية المستهلك "تصاعدية".

واستكمل الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك : "على من يرغب في تقديم شكوى التواصل عبر الخط الساخن 19588، أو لتقديم الشكوى عبر برنامج الواتساب على رقم 01281661880".


وتابع الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه على المواطن عدم التعامل مع المنتجات التي يتم الإعلان عنها بشكل عشوائي لأنه يوصل لعقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أنه من حق المستهلك الحصول على فواتير الشراء متضمنة السعر الشامل.



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