مشاجرة محتدمة بسبب الكمامة تنتهي بمقتل مسن عمره 80 عاما.. تفاصيل

يواجه مواطن أمريكي في الخامسة والستين من عمره اتهامًا بالقتل عقب قيامه بدفع مسن ثمانيني أرضًا متسببًا في تعرضه لإصابة في رأسه لقي مصرعه على إثرها، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما نتيجة لخلاف حول الكمامات الواقية





وأفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الجاني "دونالد لوينسكي"، وهو من ولاية "نيويورك"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ووُجهت إليه تهمة القتل نتيجة إهمال جنائي على خلفية الحادث الذي أودى بحياة الضحية "روكو سابينزا".









جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع في حانة بمقاطعة "إيري" في "نيويورك" كان الجاني والضحية يترددان عليها بانتظام ويقال إن علاقتهما كانت سيئة حتى من قبل اندلاع هذه المشاجرة؛ وفي يوم الحادث، السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، نشبت مشادة بينهما أثناء تواجدهما هناك، وبعد أربعة أيام تم إعلان وفاة "سابينزا" جراء إصابة تعرض لها خلال المشاجرة.





ويقول ممثلو الادعاء في القضية إن الواقعة يمكن أن تمثل المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يلقى فيها شخص مصرعه في مشادة حول الكمامة الواقية أو قناع الوجه.





وتناول تقرير "ديلي ميل" ملابسات المشاجرة التي راح ضحيتها مسن في العقد الثامن من عمره، موضحًا أن المشكلة بدأت عندما لاحظ "سابينزا" أن "لوينسكي" لم يكن يرتدي قناعًا للوجه أثناء قيامه بأخذ كميات من الجعة إلى فرقة كانت تعزف بالحانة، لذا نهض من مكانه وقرر مواجهة الأخير بشأن عدم التزامه بالإجراء الوقائي وتعامله مع العاملين بالحانة بصورة سيئة.









وتطور الموقف إلى مشادة كلامية بين الاثنين قبل أن يدفع "لوينسكي" غريمه بقوة بكلتا يديه متسببًا في سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بالأرض، حيث فقد الوعي على الفور ودخل في غيبوبة، ونُقل إلى المستشفى لكنه لم يبد أي استجابة وتوفي بعد أربعة أيام من الواقعة في الثلاثين من سبتمبر؛ وكشفت فحوصات ما بعد الوفاة أنه توفي جراء تعرضه لـ صدمة حادة في الرأس.





وأشار المدعون إلى وجود خلافات مسبقة بين الجاني والضحية، لذا فقد كانت هناك أمور أخرى عالقة قبيل نشوب المشاجرة حول الكمامة الواقية.



