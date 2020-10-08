AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم تبدأ تدريب معلمي الصفوف الأولى 14 أكتوبر استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:56 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها
اليوم السابع 
السيسي يوجه بالحفاظ على العمالة فى القطاع السياحى وتثبيت أوضاعها.. الرئيس السيسي يناقش مشروعات القطاع والبرامج الحكومية التحفيزية مع مدبولى.. والعنانى ويؤكد على مواصلة الجهود الإرتقفاء بالمواقع الأثيرة على مستوى الجمهورية 
التعليم تبدأ تدريب معلمى الصفوف الأولى 14 أكتوبر استعدادًا للعام الدراسي الجديد 

صدى البلد
شكرى: مصر تتطلع أن يسهم تشكيل الحكومة الانتقالية بمالى فى تحقيق الاستقرار 

الوطن

الشروق 
الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

المصرى اليوم 
القباج: القاهرة الأولى فى الإبلاغ عن حالات معالجة الإدمان 

الأهرام 
150 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية 

أخبار اليوم 
ينقل مليون راكب يوميا.. الأنفاق تكشف مستجدات مشروع القطار السريع
 
بي بي سي عربي 
الإنتخابات الأمريكية 2020: صدام بين بنس وهاريس بشأن وباء كورونا فى مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس 

سكاى نيوز 
الأردن.. تكليف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقابل 300 دولار.. سماسرة يجندون مرتزقة لتركيا بليبيا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد العالمية

آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

إغلاق الصحة 12 منشأة طبية مخالفة خلال أغسطس.. يتصدر نشرة صباح البلد

التعليم تستعد لإعلان تفاصيل أيام الحضور فى المدارس وشكل العام الدراسي الجديد.. يتصدر نشرة صباح البلد

لتطوير الإنتاج الزراعي.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب الشبورة.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد فارس السينما.. سر مقاطعة أحمد مظهر لشقيقته وفقدانه الذاكرة

نائب مرشد الإخوان السابق: محمد مرسي كان يأخذ توجيهات بنظرة الأعين من محمود عزت

فضل المحافظة على صلاة الضحى يوميًا

فى عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. العمر الحقيقي وعدد زيجاتها

اكتشاف ثروة طائلة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني في الروبابيكيا.. اعرف الحكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 70 % .. دراسة: مرضى الربو أقل عرضة للوفاة بسبب كورونا

كم من الوقت يستغرق لخفض ضغط الدم؟.. دراسة تكشف المدة وتقدم نصائح مهمة

أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف.. شاهد ما فعلته