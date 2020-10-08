التعليم تبدأ تدريب معلمي الصفوف الأولى 14 أكتوبر استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها

اليوم السابع السيسي يوجه بالحفاظ على العمالة فى القطاع السياحى وتثبيت أوضاعها.. الرئيس السيسي يناقش مشروعات القطاع والبرامج الحكومية التحفيزية مع مدبولى.. والعنانى ويؤكد على مواصلة الجهود الإرتقفاء بالمواقع الأثيرة على مستوى الجمهورية التعليم تبدأ تدريب معلمى الصفوف الأولى 14 أكتوبر استعدادًا للعام الدراسي الجديد

صدى البلد شكرى: مصر تتطلع أن يسهم تشكيل الحكومة الانتقالية بمالى فى تحقيق الاستقرار

الوطن

الشروق الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

المصرى اليوم القباج: القاهرة الأولى فى الإبلاغ عن حالات معالجة الإدمان

الأهرام 150 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

أخبار اليوم ينقل مليون راكب يوميا.. الأنفاق تكشف مستجدات مشروع القطار السريع بي بي سي عربي الإنتخابات الأمريكية 2020: صدام بين بنس وهاريس بشأن وباء كورونا فى مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس

سكاى نيوز الأردن.. تكليف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة





