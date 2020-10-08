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تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث فتح برنامج الدبلوم المهنى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد،  بمكتبة بالمبنى الإداري بالجامعة وفد لجنة قطاع الآداب .

وذلك برئاسة الدكتور معتمد على أحمد عميد كلية الآداب جامعة أسيوط السابق، والدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان  الأسبق، والدكتور فتوح خليل  عميد كلية الآداب جامعة سوهاج، بحضور كلا من الدكتور سري الشريف عميد كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد غريب عميد كلية الآداب السابق، والدكتور محمد عبيد وكيل كلية الآداب لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد الكشكى رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب جامعة الوادي  الجديد. 

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وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على إمكانيات كلية الاداب للاستعداد لفتح برنامج الدبلوم المهنى لمعلمى اللغة العربية والدراسات الإسلامية، لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك بهدف التوسع فى استقبال الطلاب الوافدين للقبول بأقسام كلية الآداب من الدول الإفريقية والأجنبية. 

وفى نهاية اللقاء تمني رئيس الجامعة التوفيق لوفد لجنة قطاع الآداب برئاسة الأستاذ الدكتور معتمد على أحمد عميد كلية الآداب جامعة أسيوط السابق والوفد المرافق له.

يأتي ذلك في اطار الدور الذي تلعبه جامعة الوادي الجديد لتوطيد العلاقات وترسيخ القيم والمبادي الناجمه عن تعلم اللغه العربيه وتدريسها لغير الناطقين بها.

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