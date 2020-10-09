برلمانية: الاختيار الجيد لبذور القطن يجعلهُ قادرًا على مواكبة السوق العالمية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه قد تم عرض أمر النهوض بالقطن المصري علي وزير الزراعة وطالبنا بضرورة رجوع الدورة الزراعية للقطن مرة أخرى.





وأرجعت متى في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " سبب تراجع جودة القطن بالفترة الأخيرة إلى أنه لم يتم الاختيار الجيد للثمار والجذور مما أدي إلي استخراج قطن غير قادر علي منافسة السوق العالمية.





وطالبت عضو لجنة الصناعة بضرورة وجود استحسان جذور القطن علي مستوى الجمهورية، واختيار الثمار القادرة علي إخراج منتج جيد سواء في المصانع القديمة أو المطورة وذلك للقدرة علي مواكبة السوق العالمية.









كما طالبت بضرورة عقد دائرة عالمية بين وزير الصناعة والزراعة و وزير قطاع الأعمال لبحث كيفية الحصول علي بذرة جيدة و مناقشة كيفية تصنيعها فهذا هو المنوط به لتطوير المصانع وجعلها قادرة علي السوق العالمية.





وكان قد استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة وبقوة إلي سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا ، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.





كما أوضح الوزير أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام - والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلي أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بآلات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها " باركود " بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.