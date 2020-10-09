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برلمان

نائب: أداء مجلس النواب الحالى كان تشريعيا فى المقام الأول

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب هشام الشطورى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن أداء مجلس النواب الحالى كان ممتازا وتشريعيا فى المقام الأول وليس خدميا.

وأشار الشطورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب الحالى أصدر قوانين كثيرة، ولم يقصر فى أداء دوره، على الرغم من أنه انعقد بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو.

وكان رئيس مجلس النواب ترأس الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس يوم الخميس الماضى وتمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.

جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي  معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الإنعقاد السادس.
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