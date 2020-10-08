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أتقنت الإيطالية .. اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل طفولته.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:25 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
محمد حليم قنديل
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه يدين بالحب والولاء الكامل لبورسعيد، مسقط رأسه، مشيرا إلى أنه عاش حياته وطفولته مع ٢٣ أسرة أجنبية، بسبب مسكن أسرته بعمارة جميع سكانها أجانب.


وأضاف اللواء سمير فرج، خلال حواره التليفزيوني مع أيمن عدلي لبرنامج "كنوز الوطن" على أخبار مصر، أنه اكتسب الثقافة الأجنبية منذ الصغر بسبب تواجدة مع الأجانب، بالإضافة إلى أنه أتقن اللغة الإيطالية منذ الصغر.


وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن أول مول تجاري يقام في مصر كان في مدينة بورسعيد، وكان يطلق عليه حينها ميجا ستور، مضيفا أن والده كان يعمل مدير جمرك ووالدته أول ناظرة مدرسة بنات في بورسعيد، منوها أن هناك مدرستين في بورسعيد باسم والدته تخليدا لأعمالها في مجال التعليم.


وتابع اللواء سمير فرج، أن والدته لها دور كبير في حياته منذ البداية، وعملت علي ترتيب أفكاره منذ الصغر، موضحا أنه قام بالسفر إلى الفلبين وهو بعمر ١٤ عاما وذلك لم يكن سهلا عليه ولكن تعلم الاعتماد على النفس في ذلك الوقت. 


وأشار إلى أن عندما قام العدوان الثلاثي في مصر، حذرت القناة الإذاعية "بي بي سي" المصريين بالنزول إلي البدروم بسبب الضرب المستمر من العدوان الثلاثي، موضحا أن أسرته بأكملها اختبأوا في البدروم لمدة ٣ ايام حينها.
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