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تعليم

نتيجة التنسيق الداخلي للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بـ ألسن عين شمس عبر هذا الرابط

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:20 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي
أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نتيجة التنسيق الداخلي للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ويمكنك معرفة النتيجة عبر هذا الرابط اضغط هنا .


افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات اللقاء التعريفي للطلاب الجدد.

ويأتي ذلك  تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و السادة روؤساء الأقسام، و عدد مائة طالب جديد وفق قواعد الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي لأقسام اللغة العربية-  اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – اللغة الإيطالية – اللغة الإسبانية – اللغة الألمانية – اللغة الروسية – اللغة التشيكية.

و أكدت سلوى رشاد عميد الكلية،  على أن الفصل الدراسي الماضي كان له ظروف إستثنائية، بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، لذا  إتخذت إدارة الكلية  إجراءاتها لتنفيذ خطة إستثنائية للتعامل مع الأزمة، و بعد أن إجتازت الكلية تلك الفترة التى شكلت ضغط  على إدارة الكلية و السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة، أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية، نستطيع من خلالها أن نبدأ العام الدراسى الجديد  وفق قواعد ممهنجة لمواجهة أى طارئ قد يحدث.

 وأشارت الدكتورة الي  أن إدارة الكلية اتخذت  كافة الاجراءات الاحترازية وضبط قواعد التباعد الإجتماعي لطلاب الفرقة الرابعة خلال إجرائهم لإمتحانات نهاية العام الدراسي الماضي، وهي نفس الإجراءات المزمع تطبيقها خلال العام الدراسي القادم  من حيث الحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لجميع الطلاب والعاملين، وتقليل اعداد الطلاب داخل القاعات الى جانب الإستعداد لعملية  التعليم الهجين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهل القصوى في عيادة الكلية و التأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ. 

و استطردت حديثها مؤكدة  على أن اليوم هو نقطة إنطلاقة جديدة في حياة الطلاب، و دخولهم للحياة الجامعية التى تختلف عن مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس، حيث أن الطالب الجامعى لا يعتمد على التلقين و الحفظ فقط، و إنما العمل من  اليوم الأول على تطوير نفسة، مؤكدة على أنه يجب على الطالب  أن يتميز على مستوى اللغة الأولى و اللغة الثانية معًا.

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