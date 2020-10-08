لأول مرة.. مركز حقوق عين شمس يفتح باب التقدم لـ الدبلوم المهني في التحكيم

تسعى كلية الحقوق بجامعة عين شمس للارتقاء بطلابها وأعضائها وخريجيها لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث وكذا إسهاما منها في الأنشطة والمشاركات المجتمعية.





صرح الدكتور أحمد ديهوم مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم بأنه تم فتح باب التقدم أيضا لخريجي الكليات الأخري من مختلف الجامعات المصرية والعربية للتقدم للدبلوم المهني في التحكيم المعتمد من المجلس الأعلي للجامعات وذلك لتزويدهم بالمهارات العلمية في مجال القانون والإدارة.





يأتي ذلك تحت رعاية ا.د ناجي عبد المؤمن عميد الكلية ويتضمن الدبلوم المهنى دبلومى التحكيم التدريبي والتحكيم المتقدم.





ويبدأ التسجيل في أول أكتوبر الجاري علي أن تكون مدة الدراسة شهر ونصف الشهر للحصول شهادة الدبلوم المهني في التحكيم معتمدة من المركز بعد اجتياز الامتحان، والانضمام لقائمة المحكمين بمركز حقوق عين شمس للتحكيم.





وأعلن الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عن المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بكلية الحقوق.



