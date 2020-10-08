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ديني

هل العبد له دخل في تحديد رزقه.. خلاف بين خالد الجندي ورمضان عبد المعز.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:40 م
ل العبد له دخل في
ل العبد له دخل في تحديد رزقه
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان له دخل في الرزق من خلال الأخذ بالأسباب، فهو من الأمور التي للعبد دخل بها، ولكن هناك الكثير ليس له دخل فيها كقوله تعالى "تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ".

وخالفه القول، الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن العبد ليس له دخل في الرزق، أما الأسباب سنحاسب ونسأل عليها من حيث أخذنا بالأسباب من عدمه، أما الله تعالى فيرزق من يعمل ومن لا يعمل ويرزق المؤمن والكافر.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن القاعدة العامة في الرزق أنه مقترن بالسعي والسبب، ولكن هناك استثناء في القاعدة فيمن يرزقه الله بلا سعي أو أخذ بالأسباب.

ورد عليه الشيخ رمضان عبد المعز، أن الله قال في سورة الملك "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ" فالله في الآية لم يربط الرزق بالأخذ بالأسباب ولذلك قال "رزقه" وليس رزقها".

وأوضح، أن هذا ليس دعوة للقعود عن طلب الرزق أو الكسل والخمول عن السعي والمشي في الأرض وعمارتها.
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