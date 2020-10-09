ثقافة الأقصر تناقش التنمر وأثره النفسى على الفرد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعى فى الإسلام".





وتحدث محمد أحمد إبراهيم مدرس خبير بالأزهر عن مشروعية التكافل للفقراء وحقهم فى أموال الأغنياء وأن بالتكافل ينزع ما فى القلوب من الغل ويتحقق مراد الله.









كما أن التكافل يخدم المجتمع ويجعله مجتمع واحد، بالإضافة إلى إقامة القصر عرض إنشاد دينى للمنشد على سيد محمد وأنشد قصيدة "جاء الحياة غياثها وطبيبها".





أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التنمر وأثره النفسى علي الفرد".





وأوضحت الدكتورة علا على تعريف التنمر وأنواع التنمر داخل المجتمع والآثار السلبية المترتبة علي المتنمر سواء كان فرد أو مجموعة ودور الأسرة والمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر.





بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "ماهية تقنية فن التطعيم بالمواد المختلفة" وأوضح الدكتور محمد ربيع أهمية فن التطعيم وكيفية إستخدام التطعيم بمواد مختلفة وإستخدام الأخشاب فى فن التطعيم، بالإضافة إلى ذلك نفذ قسم الفنون التشكيلية بالقصر معرض احتفالات أكتوبر.





أقام قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "قبول الآخر" وتناولت زينب محمد محمود تعريف قبول الرأي الآخر والرأي الآخر واحترام الآخرين وحرية الرأي والرأي الآخر في الإسلام.



