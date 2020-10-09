أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية

ووجه أبو العينين رسالة لأهالي دائرته قائلا: شاركوا في الانتخابات، واختاروا من ترونه مناسبا في خدمة الدائرة، اختاروا من يحقق طموحاتكم وينهض بالدائرة ، والقادر على ممارسة دوره في مناقشة القوانين والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
كما أكد أبو العينين أن محافظ الجيزة وافق على طلبه برصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية في الجيزة والدقي والعجوزة وتطوير كورنيش النيل من أقصى جنوب الجيزة إلى شمالها في الدقي والعجوزة وإنشاء ممشى حضاري عليه يكون متنفس للعائلات والأسر.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا ضم 6 آلاف
فدان جديدة للمحافظة لبناء مدن سكنية وصناعية لتوفير السكن وخلق فرص العمل للشباب وتحويل
المنطقة المحيطة بالمتحف الجديد لمنطقة سياحية تضم فنادق ومشروعات تخلق فرص عمل كبيرة
لأبناء المحافظة.
وقال النائب محمد أبو العينين لأهالي دائرته: إن حل مشكلاتكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية، وهناك دراسة كاملة وحصر لكل المشكلات والطموحات وكل كلمة ووعد مني هو عهد والتزام أمام الله وأمامكم وكما وعدتكم سأفي بوعودي لكم وسأعمل جاهدا بالنهوض بالدائرة وحل مشاكل أبنائها.
واختتم أبو العينين حديثه قائلا: بناء على مبادرة قدمتها عام 2000، تم بالتعاون بين محافظة الجيزة و90 عميدًا وأستاذًا بجامعة القاهرة ، إعداد مخطط كامل لتحديث محافظة الجيزة يضم 186 مشروعًا تم تنفيذ الغالبية العظمى منها، وسوف أعمل مع المحافظة والجامعة مرة أخرى على لإعداد مخطط جديد يواكب جهود الدولة في التطوير الشامل ومواكبة محافظة الجيزة التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم مع الثورة الصناعية الرابعة وتحديات عالم ما بعد كورونا.