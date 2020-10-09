AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
أعرب النائب محمد أبو العينين عن سعادته وشكره وتقديره لأهالي الجيزة على دعمهم ومحبتهم له.

وقال أبو العينين خلال مؤتمر حاشد للأهالي لدعمه وتأييده إن أهل الجيزة هم أهلي وإخواني وأعز الأحباب لدي، وسأقف بجانبهم وسأخدمهم طوال حياتي.

وأضاف أبو العينين: "لقائي بكم عيد، فأنتم الأحباب والأصدقاء والجيران، وستدوم لقاءاتنا لأنها محبة في الله ولله، وأنا كنت وسأظل أخيكم وخادمكم سواء كنت نائبًا لكم أو لم أكن، وأشكر كل من طالبني بالترشح وقراري الترشح هو قراركم وعليّ السمع والطاعة.

وأضاف أبو العينين لأهالي الجيزة: انضمام الدقي والعجوزة إلى الدائرة شرف لنا ولأهل دائرة الجيزة لأنهم إخوتنا وأهلنا الذين شرفونا ولا يمكن أن ننفصل عنهم.

وأردف أبو العينين: يُضرب بالجيزة المثل في الوفاء والأصالة والإخلاص.

وعن خططه وبرنامجه في خدمة أهالي الدائرة قال أبو العينين: ناقشت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لأكثر من 3 ساعات خطة كاملة تتعامل مع مشكلات وطموحات أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، وتم الاتفاق على رؤى جديدة وحلول عاجلة، وقد بدأ التنفيذ في بعض المناطق بالفعل وخلال أيام ستستكمل أعمال التطوير في باقي المناطق.


ووجه أبو العينين رسالة لأهالي دائرته قائلا: شاركوا في الانتخابات، واختاروا من ترونه مناسبا في خدمة الدائرة، اختاروا من يحقق طموحاتكم وينهض بالدائرة ، والقادر على ممارسة دوره في مناقشة القوانين والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.


كما أكد أبو العينين أن محافظ الجيزة وافق على طلبه برصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية في الجيزة والدقي والعجوزة وتطوير كورنيش النيل من أقصى جنوب الجيزة إلى شمالها في الدقي والعجوزة وإنشاء ممشى حضاري عليه يكون متنفس للعائلات والأسر.


وأشار إلى أنه سيتم قريبا ضم 6 آلاف فدان جديدة للمحافظة لبناء مدن سكنية وصناعية لتوفير السكن وخلق فرص العمل للشباب وتحويل المنطقة المحيطة بالمتحف الجديد لمنطقة سياحية تضم فنادق ومشروعات تخلق فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.


وقال النائب محمد أبو العينين لأهالي دائرته: إن حل مشكلاتكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية، وهناك دراسة كاملة وحصر لكل المشكلات والطموحات وكل كلمة ووعد مني هو عهد والتزام أمام الله وأمامكم وكما وعدتكم سأفي بوعودي لكم وسأعمل جاهدا بالنهوض بالدائرة وحل مشاكل أبنائها.


واختتم أبو العينين حديثه قائلا: بناء على مبادرة قدمتها عام 2000، تم بالتعاون بين محافظة الجيزة و90 عميدًا وأستاذًا بجامعة القاهرة ، إعداد مخطط كامل لتحديث محافظة الجيزة يضم 186 مشروعًا تم تنفيذ الغالبية العظمى منها، وسوف أعمل مع المحافظة والجامعة مرة أخرى على لإعداد مخطط جديد يواكب جهود الدولة في التطوير الشامل ومواكبة محافظة الجيزة التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم مع الثورة الصناعية الرابعة وتحديات عالم ما بعد كورونا.

أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو العينين يعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 استجابة لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

فردي مستقل.. أحمد موسى: أبو العينين يترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.. فيديو

بناء على طلباتكم.. النائب محمد ابو العينين يعلن لأهالي الجيزة خوضه انتخابات النواب

أبو العينين لأهالي الدائرة في الجيزة والدقي والعجوزة: أفخر بالانتماء إليكم وأعتز بوجودي بينكم.. ومحبتكم تضعني أمام مسئولية أكبر وأعظم

أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: أولوياتي المستشفيات والمدارس والمشاكل البيئية

رشا مجدي لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: النائب محمد أبو العينين مكتبه مفتوح للجميع

ترشيحاتنا

أيمن يونس: الزمالك موقفه صعب.. وسأشجع الأهلي أمام بيراميدز.. فيديو

اكتشف السر.. طريقة عمل السمك المقلي بالمطاعم

عروس تواجه صدمة العمر بعد شراء فستان زفاف عبر الإنترنت.. شاهد

لأول مرة في التاريخ .. امرأة تقود منظمة التجارة العالمية

شاهد.. بكاء كشري عقب بقاء أسوان في الدوري الممتاز

الوكالة الفرنسية تفضح الجماعة الإرهابية: صورة الشاب المُعدم فى سوريا وليس مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد