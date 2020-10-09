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فن

بصورة مع زوجها.. شاهد أحدث ظهور لـ داليا مصطفى

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة داليا مصطفي جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت داليا مصطفي في إطلالتها الجديدة خلال قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها الفنان شريف سلامة.

وجاءت تعليقات متابعيها كالآتى:
-ربنا يخليكم لبعض 
-قمرااات 

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وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

كانت الفنانة داليا مصطفى، حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

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