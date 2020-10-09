حمادة بقرة.. القصة الكاملة للتنمر على مرشح الفيوم.. والضحية: مستمر فى حملتى

أعرب حماده بقرة مرشح البرلمان عن حزب المصريين الاحرار الدائرة الثالثة مركزى سنورس وطامية عن أسفه لحملات التنمر التى يشنها البعض للمرة الثانية فى انتخابات البرلمان ، مؤكدا أفتخاره بلقب بقرة.

يقول المرشح محمد لطفى أسماعيل خيرالله بقره وشهرته حماده بقرة بالفيوم ،:" سبق لى الترشح للبرلمان فى انتخابات مجلس الشعب دورة 2015" مستقل ".





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وتابع :" حصلت وقتها على رمز الفيل ، وقامت بعض الصحف والقنوات الفضائية تنتقد رمزي الانتخابى وهو" الفيل " ولقب العائلة بقرة ،وحدث وقتها تنمر على شخصى وحملتى الانتخابية باننى بقرة وفيل و أتهمونى بأننى المرشح الوحيد الذى جمع بين حيوانيين بقرة وفيل ولم أهتم بهذا الموضوع وقتها ".

وأضاف بقرة : "تقدمت لانتخابات مجلس النواب لدورة 2020 وحصلت على رمز العين وهى بعيدة عن رمز الفيل ، الا أننى فوجئت بحملات كيدية على التواصل الاجتماعى وتويتر وبعض المواقع الأخبارية، يعيدون واقعة تنمر انتخابات 2015 واننى مرشح حيوانات و كيف أدخل البرلمان ، والموضوع سبب لى أزمة نفسية ، خاصة أنه يوجد مرشحين حاصلين على رمز الفيل وهذا سيؤثر على أصواتى فى الصندوق" .

وتايع : "انا افتخر بعائلتى ( بقرة ) ، وجدى الحاج أسماعيل بقرة ، كان الاهالى يزورونه ويقولون اننا ذاهبون الى الحاج بقرة وهذا كان فخر لى ولعائلتى ولجدى رحمة الله عليه ".

أضاف :"كلفت مدير الحملة الأنتخابية لأتخاذ الأجراءات القانونية ضد هذه المواقع التى تشن حملة التنمر على شخصى ، وبدأت بعض منظمات حقوق الانسان تساندى وتصدر بيانات أستنكار لحملة التنمر ".

وأكد :"هدف هؤلاء الذين يتنمرون على ، ان يضعونى فى موقف لا احسد عليه لأنشغل بحملة التنمر على شخصى ولقب عائلتى ، لكنى أقول لهم انامستمر فى دعايتى الانتخابية ومؤتمراتى ومحدد هدفى ومعى الله ثم أهالى دائرتى ".