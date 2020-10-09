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محافظات

حمادة بقرة.. القصة الكاملة للتنمر على مرشح الفيوم.. والضحية: مستمر فى حملتى

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
القصة الكاملة للتنمر
القصة الكاملة للتنمر على مرشح الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعرب حماده بقرة مرشح البرلمان عن حزب المصريين الاحرار الدائرة الثالثة مركزى سنورس وطامية عن أسفه لحملات التنمر التى  يشنها البعض للمرة الثانية فى انتخابات البرلمان ، مؤكدا أفتخاره بلقب بقرة.

يقول  المرشح  محمد لطفى أسماعيل خيرالله  بقره وشهرته حماده بقرة بالفيوم ،:"  سبق لى الترشح  للبرلمان فى انتخابات  مجلس الشعب دورة 2015" مستقل ".


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 وتابع :" حصلت وقتها على رمز الفيل ، وقامت  بعض الصحف والقنوات الفضائية  تنتقد رمزي الانتخابى  وهو" الفيل " ولقب العائلة بقرة ،وحدث وقتها تنمر على شخصى وحملتى الانتخابية  باننى  بقرة وفيل و أتهمونى بأننى المرشح الوحيد الذى جمع بين حيوانيين بقرة وفيل ولم أهتم بهذا الموضوع وقتها ".

وأضاف  بقرة : "تقدمت لانتخابات مجلس النواب لدورة 2020  وحصلت على رمز العين وهى بعيدة عن رمز الفيل  ،  الا أننى فوجئت بحملات كيدية على التواصل الاجتماعى وتويتر وبعض المواقع الأخبارية، يعيدون واقعة  تنمر انتخابات 2015 واننى مرشح حيوانات و كيف أدخل  البرلمان ، والموضوع سبب لى أزمة نفسية  ، خاصة أنه يوجد مرشحين حاصلين على رمز الفيل وهذا سيؤثر على أصواتى فى الصندوق" .

وتايع : "انا افتخر بعائلتى ( بقرة ) ، وجدى الحاج أسماعيل بقرة ، كان الاهالى يزورونه ويقولون اننا ذاهبون الى  الحاج بقرة وهذا كان  فخر لى ولعائلتى ولجدى رحمة الله عليه ".

أضاف :"كلفت  مدير الحملة الأنتخابية لأتخاذ الأجراءات القانونية ضد هذه المواقع التى تشن حملة التنمر على شخصى ، وبدأت  بعض منظمات حقوق الانسان تساندى وتصدر بيانات أستنكار لحملة التنمر ".

وأكد :"هدف هؤلاء الذين يتنمرون على  ،  ان يضعونى  فى موقف لا احسد عليه  لأنشغل بحملة التنمر على شخصى ولقب عائلتى  ، لكنى أقول لهم انامستمر فى دعايتى الانتخابية ومؤتمراتى ومحدد هدفى ومعى الله ثم أهالى دائرتى ".  

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