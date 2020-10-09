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بين الناس

والد عبد المنعم عريس الإسكندرية يستغيث بعد اختفاء نجله فى ظروف غامضة منذ شهرين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث والد الشاب " عبد المنعم القصاص "، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغيب نجله فى يوم ٣٠/٩/٢٠٢٠ بالإسكندرية .

ويقول فى رسالته : فرحة كان باقى عليه أسبوع ، هو كان رايح من نبير لسموحه ، وموبايله اتقفل من يومها ومفيش مستشفي ولا مكان مسألناش فيه عليه ،ولم يستدل عليها حتى الآن .

وطالب كل من يتعرف على صورتها، بأن يتواصل معه وله جزيل الشكر.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على رقم

01223102161
01281289964

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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