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بين الناس

أهالى عزبة الجرن بالبحيرة يستغيثون بالمسئولين من انتشار مياه الصرف الصحى..صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود مكرم ، من أهالى  عزبة الجرن قراقص التابعة لمجلس قرية شرنوب بمحافظة البحيرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بعد غرق منزلهم في مياه الصرف الصحي .

ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى حاصرتنا من كل جانب لانخفاض منسوب المنازل، مما أدى إلى رشح حوائط المنازل  وإتلاف شديد بالحوائط، ولا ندرى مصدر المياه من أين تأتي ، اشتكينا كتير للمحافظة ومجلس القرية والشركة المنفزة لمشروع الصرف ولا احد يهتم والمرضى محظورين بداخل المنازل ومياة الشرب تلوثت .

ولفت إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة البحيرة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لكن دون جدوى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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