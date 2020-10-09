أهالى عزبة الجرن بالبحيرة يستغيثون بالمسئولين من انتشار مياه الصرف الصحى..صور

استغاث المواطن محمود مكرم ، من أهالى عزبة الجرن قراقص التابعة لمجلس قرية شرنوب بمحافظة البحيرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بعد غرق منزلهم في مياه الصرف الصحي .





ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى حاصرتنا من كل جانب لانخفاض منسوب المنازل، مما أدى إلى رشح حوائط المنازل وإتلاف شديد بالحوائط، ولا ندرى مصدر المياه من أين تأتي ، اشتكينا كتير للمحافظة ومجلس القرية والشركة المنفزة لمشروع الصرف ولا احد يهتم والمرضى محظورين بداخل المنازل ومياة الشرب تلوثت .





ولفت إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة البحيرة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لكن دون جدوى .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



