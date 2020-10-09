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أخبار العالم

قوات أمريكية تقتحم بلدة شرقي سوريا بعد تصفية 4 مسلحين موالين لها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اقتحمت قوات الجيش الأمريكي مدعومة بمسلحين موالين لها من تنظيم "سوريا الديمقراطية"، مساء الخميس، بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بعد تصفية 4 عناصر من "قسد".

وذكرت وكالة "سبوتنك" الإخبارية أن 4 عناصر من "قسد" لقوا مصرعهم في هجوم نفذه مجهولونـ استهدف، قرب منتصف الليلة، حاجزا للتنظيم في مدخل بلدة ذيبان التي تعد معقلا لقبيلة العكيدات العربية بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "رتلا عسكريا تابعا للجيش الأمريكي يرافقه مسلحون موالون له من "قسد"، دخل إلى بلدة ذيبان ومدينة الشحيل قادما من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي المحاذي للمنطقة".

وأشارت المصار إلى أن القوات نفذت حملة اعتقالات في صفوف المدنيين على خلفية الهجوم، مع استنفار كبير للمسلحين الموالين لها على حواجزهم والنقاط التي يتمركزون فيها بمحيط المنطقة.
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