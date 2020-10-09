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رياضة

نائب رئيس أسوان: لاعبونا أبطال ونشكرهم على تحملهم المعاناة.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن الفريق استطاع البقاء في الدوري الممتاز للموسم الثاني، ليسعد شعب ممثل الصعيد في دوري الأضواء والشهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قصر المسافة بين نهاية الدوري الحالي والدوري الممتاز للموسم الجديد في 20 نوفمبر المقبل أمر صعب.

وأشار مجدي سبالك إلى أن القيد للموسم الجديد بداية من 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل، وهناك مجموعة 10 لاعبين تم التعاقد معهم لمدة موسم واحد، ويجب أن يتم التعاقد مع غيرهم في الموسم الجديد.

وكشف نائب رئيس نادي أسوان، أن لاعبي أسوان تحملوا تأخير مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية، ونشكرهم فهم أبطال.

وضمن كشري تواجد فريقه في الدوري الممتاز بعد وصوله للنقطة 38 في جدول المسابقة.

وقال كشري خلال تصريحاته عقب المباراة أن، اللاعبين والجهاز الفني كان شغله الشاغل في الفترة السابقة هو البقاء في الدوري الممتاز. 

وأضاف كشري أن الموسم القادم سنشاهد أسوان مختلف، وسننافس بشكل أفضل والاستمرار يعني النجاح بالنسبك لنا. 

وتابع: حصدنا نقاط عديدة في فترة وجيزة وهذا نتاج لتعبنا الذي دام دون أن نكل منه، ونرغب في التواجد بالمربع الذهبي في الموسم الجديد. 

تمكن ايوب مشارك لاعب حرس الحدود من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر المباراة ويباغت فريق اسوان ويتحكم في زمام الامور.

ولكن استطاع نادي اسوان أن يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين في اقل من ١٥ دقائق حيث سجل ابراهيم جلال هدفين الاول في الدقيقة ٥١ والثاني في ٦٦.

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