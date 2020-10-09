الجوازة باظت .. فتاة راهنت على طلبات الأون لاين والنتيجة مؤسفة .. صور

ترى النساء أن فستان الزفاف هو أهم شيء في الزواج، ويعد الفستان الأبيض الكبير هو حلم كل فتاة، فإن جزءا كبيرا من فرحتها بالزيجة يكمن في تلك التفاصيل.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن فتاة تدعى " جيسيكا" بالغة من العمر 21 عاما ، قررت شراء فستان للزفاف عبر منتجات أون لاين بدلا من البحث عنه في المولات والمتاجر لتوفير المجهود و الوقت.





تواصلت الفتاة مع إحدى الصفحات التي عرضت أكثر من 20 فستانا للزفاف ، فاختارت الفتاة الفستان الذي نال إعجابها وقررت شراؤه و اتفقت مع إدارة الصفحة على شرائه وقامت بتحويل المال إليهم للتأكيد على حجز الفستان .





فاجئت شركة الشحن الفتاة أن الفستان قد يتأخر أسبوع عن الوقت الذي تم تحديده بسبب مشاكل في الشحن من البلد التي سيصل منها ، فوافقت الفتاة بالرغم أن الميعاد الذي حددوه قبل الزفاف بيوم .





بدأت الفتاة تشعر بالقلق بسبب تلك الصدمة، و لكن قررت الإنتظار وكانت الكارثة الأكبر أن الفستان وصل في الميعاد و لكن ليس كما ظهر عبر الانترنت فقررت العروس إنهاء إجراءات الزفاف بسبب تلك المغامرة التي دفعت ثمنها تأجيل فرحتها لحين الحصول على فستان آخر.