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سيارات

رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
رينو تستعد لإطلاق
رينو تستعد لإطلاق سيارة خارقة..تشحن لاسلكياً..فيديو وصور
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قسم السيارات
تستعد شركة رينو الفرنسية عملاقة صناعة السيارات فى أوروبا والعالم للكشف عن تحفتها الخارقة "renault morphoz"، والتي تأتي بمواصفات تبدو خيالية، وهو الإتجاه المتبع من كبار صانعى السيارت تجاه العقود القادمة التى ستشهد تحولًا جذريًا فى هذ المجال تمامًا.

كشفت التسريبات عن مفهوم جديد في صناعة السيارات، منها الشكل الانسيابي المميز يجعلها دره فريدة من نوعها، حيث يظهر الفيديو نموذج الهيكل المتحرك الذي يبدو غريبًا للغاية.

وتميزت "renault morphoz" أيضا بمقصورة قيادة تكنولوجية متطورة، ونشاهد ذلك من خلال حركة شاشة العدادات و شاشات القراءات والملاحة، والتي تعمل بنظام الفتح والغلق الأوتوماتيكي.

يأتى هيكل السيارة "renault morphoz" بطول 4 أمتار و20 سم، كما زودت بمحرك كهربائي صديق للبيئة، بطاقة بطاريات يمكنها قطع مسافة 600 كلم للشحنة الواحدة، وتحصل هذه السيارة الفريدة على مميزات الشحن اللاسلكي عبر تقنيات الشحن المتطورة، ويعد ذلك تفوق غير عادي في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتفوق على أقوى المنافسين لها مثل تسلا وستروين.

ومن ناحية الاداء الحركي والمناورة فسيارة "renault morphoz" تقدمه بصورة لاتصدق، وذلك بعدما أضافت تكنولوجيا الهيكل المتحرك، مع 
مصابيح شرسة تجعلها بالفعل نسخة فريدة نتشوق لرؤيتها على الطرق، و هو الأمر الذي سيحدث قريبا خلال فعاليات "eWays" المقبلة فى الفترة من 15 حتى 26 أكتوبر الجاري.
رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور
رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور
رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور
رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور
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