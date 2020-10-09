رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور

تستعد شركة رينو الفرنسية عملاقة صناعة السيارات فى أوروبا والعالم للكشف عن تحفتها الخارقة "renault morphoz"، والتي تأتي بمواصفات تبدو خيالية، وهو الإتجاه المتبع من كبار صانعى السيارت تجاه العقود القادمة التى ستشهد تحولًا جذريًا فى هذ المجال تمامًا.





كشفت التسريبات عن مفهوم جديد في صناعة السيارات، منها الشكل الانسيابي المميز يجعلها دره فريدة من نوعها، حيث يظهر الفيديو نموذج الهيكل المتحرك الذي يبدو غريبًا للغاية.





renault morphoz" أيضا بمقصورة قيادة تكنولوجية متطورة، ونشاهد ذلك من خلال حركة شاشة العدادات و شاشات القراءات والملاحة، والتي تعمل بنظام الفتح والغلق الأوتوماتيكي. وتميزت





يأتى هيكل السيارة " renault morphoz" بطول 4 أمتار و20 سم، كما زودت بمحرك كهربائي صديق للبيئة، بطاقة بطاريات يمكنها قطع مسافة 600 كلم للشحنة الواحدة، وتحصل هذه السيارة الفريدة على مميزات الشحن اللاسلكي عبر تقنيات الشحن المتطورة، ويعد ذلك تفوق غير عادي في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتفوق على أقوى المنافسين لها مثل تسلا وستروين.



