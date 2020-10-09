حدث ليلا .. والد فرح فتاة الإسكندرية يحكي تفاصيل تغيبها .. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:





- أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من مدينة كانساس بولاية ميسوري الأمريكية يظهر شرطيا يسقط أرضا امرأة حاملا من أصول إفريقية ويضغط على ظهرها جراء تكبيلها.





- حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك علي القيام بوقفة احتجاجية بمقر النادي بجامعة الدول العربية احتجاجا على قرارات اللجنة الأولمبية.





قال الدكتور إبراهيم والد فرح المتغيبة في الإسكندرية، إن ابنته عنيدة وتواجه مشاكل بسبب أن لديها أخ مصاب بالتوحد كما أنها ذهبت إلى درس ووالدتها ذهبت إلى جلبها وكان معاها أخوها عمر المصاب بالتوحد.





- عثرت الشرطة البريطانية على جثتي الطبيبة سامان مير ساشارفي وابنتها فيان ماجريو في منزل بمدينة بيرنلي الأسبوع الماضي بعد أن سمع الجيران صرخات وضرب في المنزل و عرا استمر لساعة ثم هدأت الأصوات تماما .