مباحثات بين الموساد والدوحة بشأن نقل التمويلات القطرية لـ حماس

كشفت القناة الـ12 العبرية، عن وجود مباحثات بين الموساد الإسرائيلي والدوحة بشأن نقل التمويلات القطرية، إلى حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت القناة العبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تجري مباحثات مع الدوحة لنقل التمويلات القطرية لحماس بغزة.

وأضافت، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، والمنسق أبو كميل، يجريان مباحثات مع قطر، لنقل التمويلات القطرية إلى حماس بغزة خلال الأشهر القادمة.

ووفقا للقناة، تتخوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من اندلاع تصعيد جديد مع حركة حماس في قطاع غزة، حال تم وقف التمويلات القطرية.

وبحسب القناة العبرية، تأتي هذه المبادرة الإسرائيلية، في ظل اقتراب انتهاء التمويلات القطرية لحماس.

ولفتت القناة إلى أن حماس ستبدأ بالتهديد بعد انتهاء المنحة، ولن تسكت حال نقص الأموال بالقطاع، مشيرةً الى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتوقع اندلاع تصعيد بعد أسبوعين من انتهاء موعد التمويلات القطرية.



