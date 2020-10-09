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منوعات

تحدث لـ 1 من 50 مليون .. أم تنجب توأمين من رحمين مزدوجين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
أم تتمكن من إنجاب
أم تتمكن من إنجاب توأم من رحمين مزدوجين
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يارا زكريا
رزقت سيدة تعانى من حالة نادرة -تحدث لـ 1 من كل 50 مليون امرأة حول العالم- بتوأمين كل منها نما في رحم مختلف عن الآخر، حيث تمتلك الأم الأمريكية رحمين مزدوجين.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية عجزت آشلي كالو، وهي أم لثلاثة أطفال عن الكلام بعد أن أخبرها طبيبها أنها ستنجب بتوأم - صبي وفتاة -، وولدت الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا في مدينة بريستول بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعاني من اضطراب نادر يسمى الرحم ديدلفيس، مما يعني أنها ولدت برحمين وعنقي رحم.


قالت آشلي، وهي أيضًا أم لفتاة تدعى كاسيدي، 3 سنوات، إنها وزوجها مايك، 33 عامًا، وهو فني مختبر أسنان، لم يعرفوا أبدًا أنه بإمكانهم إنجاب توأم بسبب تشخصيها بحالة نادرة. 

وأصبحا الزوجين في منتهى السعادة من أي وقت مضى  بعد إنجاب توأمهما زوي وباركر، اللذان يبلغان الآن ستة أشهر، وكلاهما وُلدا بوزن 6 أرطال و 6 أونصات في أبريل 2020.

وعلقت الأم عندما سماعها خبر حملها بتوأم لأول مرة: « كنت أجري الموجات فوق الصوتية، وأنا في الأسبوع الثامن من حملي، ثم أخبرتني الطبيبة أن لدي توأمين  وأن أحدهما ينمو في كل رحم، لقد صُدمت أنا وزوجي؛ لأنه أمر نادر جدًا، لم أعتقد أبدًا أن هذا يمكن أن يحدث لي، وقال طبيبي إنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا خلال 30 عامًا من ممارسة الطب». 

الرحم المزدوج هو حالة نادرة  ينتج عنه أن المرأة تولد برحمين وعنقي رحم وفي بعض الحالات بمهبلان، ونظرًا لأن الحالة عادة لا تسبب أي أعراض، اكتشفت آشلي لأول مرة أنها مصابة برحم مزدوج بعد خضوعها لفحص الموجات فوق الصوتية لعدوى في الكلى في سن المراهقة.


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