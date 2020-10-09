تحدث لـ 1 من 50 مليون .. أم تنجب توأمين من رحمين مزدوجين

من العمر 31 عامًا في مدينة بريستول بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعاني من اضطراب نادر يسمى الرحم ديدلفيس، مما يعني أنها ولدت برحمين وعنقي رحم.

بعد إنجاب توأمهما زوي وباركر، اللذان يبلغان الآن ستة أشهر، وكلاهما وُلدا بوزن 6 أرطال و 6 أونصات في أبريل 2020.

في منتهى السعادة من أي وقت مضى

الموجات فوق الصوتية ، وأنا في الأسبوع الثامن من حملي،

ثم أخبرتني الطبيبة أن لدي توأمين وأن أحدهما ينمو في كل رحم،

لقد صُدمت أنا وزوجي؛ لأنه

أمر نادر جدًا، لم أعتقد أبدًا أن هذا يمكن أن يحدث لي، و

قال طبيبي إنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا خلال 30 عامًا من ممارسة الطب».

وعلقت الأم عندما سماعها خبر حملها بتوأم لأول مرة: « كنت أجري