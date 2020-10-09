شاهد.. محافظ الفيوم يشارك 300 شاب وفتاة فعاليات المهرجان الرياضي للدراجات









شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائبه مط، في المهرجان الرياضي للدراجات الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم، بمشاركة 300 متسابق من الشباب والفتيات والرواد "كبار السن" من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة.





أطلق إشارة البدء لانطلاق المهرجان بشكل متزامن عبر الفيديو كونفرانس بجميع محافظات الجمهورية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى إطار احتفال الوزارة بانتصارات اكتوبر المجيدة، حيث انطلق المهرجان بالفيوم على ساحل بحيرة قارون من أمام قرية اللؤلؤة السياحية بمركز سنورس وصولًا إلى قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، لمسافة 7 كيلومترات.









وعقب انتهاء المهرجان، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير لعدد 25 متسابقًا من أصحاب المراكز الأولى الماراثون.





وأكد محافظ الفيوم أن الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية دائمًا ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب ووضعهم محل المسئولية، لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.





وأضاف، أن تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) يأتى فى ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع فى حماية البيئة وممارسة الأنشطة الرياضية.





وأشار "الأنصاري" إلى ضرورة استلهام روح انتصارات اكتوبر فى البناء والتنمية، مؤكدًا أن شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معربًا عن شكره لجميع المشاركين فى الماراثون من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.





من جانب أخر قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء درويش حسين حكمدار الفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارية للشهداء بميدان قارون بوسط مدينة الفيوم، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، احتفالًا بالذكرى 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والشخصيات العامة، وممثلي الأحزاب السياسية، والمواطنين.



وقال محافظ الفيوم، إن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، مؤكدًا على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن جميعهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية من أجل إعلاء كرامة وعزة وطننا الغالي، الذي ضرب جنوده البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، للزود عن تراب مصرنا الغالية.





