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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المجزر الآلي في دمياط بتكلفة 160 مليون جنيه

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط
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ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظة .

شهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر  بحوالى ١٦٠ مليون جنيه وكذا محطة لتدوير المخلفات " كوكر" ويأتى هذا المشروع ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة.

واستمع شعراوى إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ والأعمال الجارية حتى الآن علي أرض الواقع حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة ومجزر ذى خدمات متعددة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة ، مشيرة إلى أن موقع المشروع يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد و من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ دمياط المشروعات التى يجري تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى والتى تتضمن 49 مشروعًا فى مجالات رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية .

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطن و التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، لافتًا إلى أهمية استمرار الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.
وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المجزر الآلي في دمياط بتكلفة 160 مليون جنيه
وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المجزر الآلي في دمياط بتكلفة 160 مليون جنيه
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