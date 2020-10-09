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أخبار العالم

إسرائيل تحترق.. النيران تلتهم أنحاء تل أبيب وإخلاء آلاف المنازل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:27 م
إسرائيل تشتعل
إسرائيل تشتعل
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن العديد من الحرائق الكبيرة انتشرت فى جميع انحاء اسرائيل وتم اخلاء آلاف المنازل ولم يتم السيطرة على ألسنة اللهب بعد.

وتابعت الصحيفة أن العشرات من أطقم الإطفاء والطائرات تحاول السيطرة على الحرائق الكبيرة بالقرب من مستوطنة موديعين في منطقة وادي عارة وبالقرب من الجليل. 

وأفادت "يديعوت" بأنه تم إجلاء جميع سكان قرية الصنوبر من منازلهم كما بدأ الإخلاء في قرية أم القطوف وحي الجليل بسبب حرائق الغابات.

وأكدت الصحيفة أنه تم استدعاء أكثر من 25 إطفائيًا و6 طائرات إطفاء للسيطرة على السنة اللهب في منطقة قرية أورانيم قرب مستوطنة موديعين. 

وأوضحت أن الشرطة الاسرائيلية قامت بإخلاء المنازل في المنطقة التي يقطنها حوالي 2500 شخص. 

وافادت الانباء ان النيران اجتاحت ثلاثة منازل وان الحريق امتد ايضا فى اتجاه مستوطنة لبيد 

وصدرت تعليمات لسكان قرية الصنوبر بضرورة قطع الكهرباء والغاز تحسبًا لحدوث كارثة بسبب الحرائق.

واندلع حريق كبير فى غابة قرب قرية أم القطوف في منطقة مجلس منشيه الإقليمي وتحاول الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع خدمات الإطفاء إخلاء منازل القرية وتقوم مروحية تابعة للشرطة بتوجيه رجال الإطفاء الثلاثة عشر إلى النقاط الساخنة للسيطرة عليها.
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