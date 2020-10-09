احذر.. الفيروس المسبب لـ الحصبة يستمر على الأسطح مدة طويلة

الحصبة مرض شديد العدوى خاصة في الأماكن المزدحمة، ويصاب معظم الناس به مرة واحدة فقط في العمر ولا يمكن أن تتكرر.
وفقا لموقع health line، يمكن أن يظل الفيروس المسبب للحصبة نشطًا في الهواء أو على الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين ويمكنك نقله للآخرين لمدة تصل إلى 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي الناتج عن الحصبة و 4 أيام بعد ظهوره.
الحصبة سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وكانت مسؤولة عن 140.000 حالة وفاة في عام 2018 وتشير التقديرات إلى أن لقاح الحصبة منع حوالي 23 مليون حالة وفاة بين عامي 2000 و 2018.
هذا المرض أقل شيوعًا في الولايات المتحدة ويحدث غالبًا عند الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وكانت هناك1282 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2019، واعتبارًا من 2 مارس 2020 ، كانت هناك 12 حالة مؤكدة.