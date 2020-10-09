AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. الفيروس المسبب لـ الحصبة يستمر على الأسطح مدة طويلة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
الحصبة مرض شديد العدوى خاصة في الأماكن المزدحمة، ويصاب معظم الناس به مرة واحدة فقط في العمر ولا يمكن أن تتكرر. 

وفقا لموقع health line، يمكن أن يظل الفيروس المسبب للحصبة نشطًا في الهواء أو على الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين ويمكنك نقله للآخرين لمدة تصل إلى 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي الناتج عن الحصبة و 4 أيام بعد ظهوره.


الحصبة سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وكانت مسؤولة عن 140.000 حالة وفاة في عام 2018 وتشير التقديرات إلى أن لقاح الحصبة منع حوالي 23 مليون حالة وفاة بين عامي 2000 و 2018.

هذا المرض أقل شيوعًا في الولايات المتحدة ويحدث غالبًا عند الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وكانت هناك1282 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2019، واعتبارًا من 2 مارس 2020 ، كانت هناك 12 حالة مؤكدة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

في الخريف.. الفرق بين الحساسية وكورونا.. إجراءات تحمي من الإصابة.. ومدة بقاء الفيروس على الأسطح أطول من الصيف

افحص نفسك.. دراسة تكشف عن علامة بالجلد تشير للإصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

بإطلالة ساحرة.. ملك أحمد زاهر تتألق في الأسود

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

استقلال الصحافة تنعى الراحلة سامية زين العابدين: قدمت نماذج للعطاء المهني

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

بعد عودته إلى الأهلي.. أرقام رمضان بيكهام جوكر وادي دجلة

نهاية مأساوية.. فرس نهر يخطف طفلا أثناء لعبه على أحد شواطئ كينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية