مرض الحصبة أغربها.. أبرز مسببات التهاب الحلق

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، حيث ان الامر ان لم يختف من تلقاء نفسه؛ فيجب استخدام



علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات.





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كما تسبب الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق، حيث يمكن لبعض

الأمراض الفيروسية ان تسبب التهاب الحلق،

وأغلب

هذه الأسباب غير متوقعة، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي، ومن

أغربها

ما يلي :