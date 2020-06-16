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مرأة

مرض الحصبة أغربها.. أبرز مسببات التهاب الحلق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:34 ص
مسببات التهاب الحلق
مسببات التهاب الحلق
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آية التيجي
يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، حيث ان الامر ان لم يختف من تلقاء نفسه؛ فيجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في  مضاعفات.

ويمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق؛ حيث انه أكثر شيوعًا عند الإصابة بـ المكورات العقدية المقيحة (المجموعة A المكورات العقدية) التي تسبب بكتيريا الحلق بشدة من بين أعراض التهاب الحلق التي تظهر مع الإصابة به.

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كما تسبب الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق، حيث يمكن لبعض الأمراض الفيروسية ان تسبب التهاب الحلق، وأغلب هذه الأسباب غير متوقعة، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي، ومن أغربها ما يلي :

1- الزكام .
2- الانفلونزا .
3- الأحادية (كريات الدم البيضاء) .
4- مرض الحصبة .
5- جدري الماء .
6- الخُنَاق أو الدفتيريا، وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة يتميز بسعال شديد .
7- الالتهابات البكتيرية .
8- المكورات العقدية .
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