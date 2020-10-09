بالخطوات كيفية حذف منشوراتك القديمة مرة واحدة على فيسبوك

كيف يقوم بحذف كل منشوراته القديمة مرة واحدة، وبدلا من ذلك يضيع أوقات الكثيرين فى حذف منشوراتهم كل على حدة، وللقيام بذلك يجب اتياع الخطوات الآتية : وبحسب موقع The Next Web فإنه رغم قضائنا للكثير من الأوقات على فيسبوك إلا أننا نريد أحيانا أن نقوم بحذف بعض المنشورات القديمة على الموقع ولا يعرف الكثير منا









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1- يجب التأكد من أن لديك تطبيق فيسبوك على هاتفك الأندرويد أو الآيفون أو تطبيق Facebook Lite على الهاتف، ولكن ليس الموقع نفسه على الويب أو سطح المكتب، ثم قم بفتح التطبيق على هاتفك.









2- ادخل على البروفايل الخاص بك، واضغط على النقاط الثلاث الرأسية الموجودة فى أعلى الشاشة





3- ادخل على Activity Log أو سجل النشاطات ، ثم Manage Activity أو سجل النشاط، واضغط على القائمة المنبثقة ثم اضغط على Your Posts وهى المنشورات الخاصة بك.





4- بمجرد رؤية المنشورات القديمة لديك، يمكن تحديد كل المنشورات التى تريد حذفها مرة واحدة أو أرشفتها، ثم اضغط على حذف أو أرشفة.





5- ستظهر جميع المنشورات المؤرشفة أو المحذوفة كتصنيفات في أقسام منشوراتك، حيث يمكنك الضغط على تلك التصنيفات لرؤية مشاركاتك المؤرشفة أو المحذوفة.







