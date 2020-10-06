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تكنولوجيا

لمشاركة الفيديوهات مع أصدقائك أثناء مكالمات الفيديو.. كل ما تريد معرفته عن Watch Together من فيسبوك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:00 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن Watch Together من فيسبوك
ندى على
أطلقت شبكة فيسبوك Facebook منذ أسابيع، ميزة جديدة تعد من أهم الميزات التى أطلقتها، والموجودة فى أى تطبيق مراسلة وهى ميزة Watch Together ، والتى تمكن المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم أثناء مراسلتهم فى تطبيق ماسنجر Messenger .

 ما هى ميزة Watch Together 

Feel Together: Messenger Introduces 'Watch Together' – Messenger News



وبحسب موقع The Verge فإن خاصية Watch Together تم إطلاقها على هواتف أندرويد وآيفون لكل المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، حيث تمكن الخاصية المستخدمين من مشاهدة فيديو واحد مع أكثر 50 شخص عن طريق تفعيل تطبيق Messenger Rooms.

كما أن ميزة Watch Together يمكن للمستخدمين تفعيلها فى تطبيق ماسنجر ل8 أشخاص فقط ، حيث يستطيع الأصدقاء على جروب للدردشة فى تطبيق ماسنجر من مشاهدة الفيديوهات فى التطبيق مع بعضهم البعض ولكن لحد اقصى ل 8 أشخاص .

عدد مستخدمى ميزة  Watch Together  حول العالم 

Facebook Messenger Jumps on 'Watch Together' Video With Friends Trend - Variety
وفقا لفيسبوك فإن هناك حوالى أكثر من 150 مليون مستخدم للموقع يقوم بمشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم على تطبيق ماسنجر بشكل يومى ، كما يقوم المستخدمون بارسال اكثر من 200 مليون فيديو بشكل فردى يوميا . 

ويستطيع المستخدمون تفعيل ميزة Watch Together عن طريق الخطوات الآتية: 

1- قم ببدء مكالمة فيديو مع اصدقائك فى تطبيق ماسنجر أو Messenger Rooms.

2-  اسحب لأعلى لفتح قائمة المكالمات 

3- اضغط على  Watch Together  

4- حدد الفيديو الذى تريد أن تشاهده فى التطبيق

سيقوم تطبيق ماسنجر أو Messenger Rooms بعرض قائمة كبيرة من الفيديوهات عند تحديد ميزة Watch Together  ، أو يمكن استخدام شريط البحث عن الفيديوهات من خلال القوائم الآتية 

TV & Movies الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والتى تشمل فيديوهات أو فيديوهات لافلام كاملة 

Music  وتشمل مقاطع الموسيقى وفيديوهات  العرض المسجلة 

Live  ويمكن من خالالها مشاهدة فيديوهات البث الحى لأى شئ يحدث فى نفس التوقيت . 

Uploaded ومن خلال هذا الاختيار يمكنك رفع الفيديوهات الموجودة لديك على هاتفك وتمكنك من رفعها . 

Watched  وسيعطيك الخيار قائمة طويلة من الفيديوهات التى شاهدتها من قبل، وتقول فيسبوك أن الخاصية الجديدة جلبت ملايين الرسائل والفيديوهات الكوميدية على تطبيق الرسائل .    

وكانت شركة فيسبوك قد قامت بإطلاق منصة Facebook Campus على تطبيقها الرئيسي لتمكين الطلبة من التعرف على زملائهم ومشاركة الأنشطة معهم، وتعتبر منصة Facebook Campus تقوم بنشر أخبار الجامعات فقط والأنشطة الطلابية والدخول في المجموعات المختلفة بالإضافة إلى التواصل عن طريق مكالمات الفيديو عبر Messenger Rooms . 

ميزات حديثة من فيسبوك 

ميزة Facebook Campus 

Facebook heads back to where it all began with a new college students-only feature called 'Campus' | The Tech Portal
ومنعت فيسبوك أى مستخدم عادى ليس من طلبة الجامعات، حتى يتسنى للطلبة مشاركة أنشطتهم بشكل طبيعى دون تطفل من الخارج، ويمكن للطلبة من خلال المنصة التعرف ومقابلة أصدقائهم على أرض الواقع في الحرم الجامعى. 

وبعد الدخول على المنصة يقوم الطلاب بتسجيل تخصصهم الدراسى وسنة التخرج، ومكان المحاضرات وغيرها،  ثم يقوموا بتخصيص بروفايل جديد لهم، وبفضل وضع صور لهم تتعلق بمنصة Facebook Campus سيتعرف عليهم زملائهم بسهولة. 

 ميزة App Lock 

Facebook testing lock feature on Messenger for iOS | | Marijuanapy The World News

وهى ميزة أطلقتها فيسبوك للقيام بإعداد الخصوصية عن طريق إمكانية تفعيل ميزة الأمان، وهى التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الأصبع Touch ID. 
 
وأتاحت فيسبوك هذه الخاصية لمستخدمى تطبيق الرسائل ماسنجر، وكذلك تطبيق مكالماتها للفيديو Messenger Rooms ؛ لقفل وحماية المحادثات الخاصة بالمستخدمين بعد فترة زمنية محددة، وهي ميزة يفتقر إليها تطبيق التراسل منذ إطلاقه. وباستخدام خاصية App Lock؛ يمكن تأمين 50 مستخدما دفعة واحدة.
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