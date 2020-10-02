بخطوات بسيطة.. تخلص من إعلانات فيسبوك المزعجة

يقوم موقع فيسبوك Facebook بتحليل بيانات المستخدمين بناء على التفضيلات التى يقومون بتحديدها مثل إعجابهم بمنتج معين أو ماركة معينة، أو عند رغبتهم في متابعة عدد من المنتجات التى يحتاجونها بالإضافة إلى التعليق أو إبداء الاستعداد بشراء بعض المنتجات. إعجابهمإبداء





ويبدأ الموقع بناء على تحليل الرغبات والقدرات الشرائية للمستخدمين بالقيام باقتراح المنتجات والماركات التى تقوم أصحابها بالدفع لفيسبوك على المستخدمين حسب تفضيلاتهم.





وبحسب موقع Clario التقنى فإن الاقتراحات التى يقوم بها موقع فيسبوك غالبا ما تزعج المستخدمين وتفرض عليهم المزيد من المنتجات التى لا تريدونها، ويبدو الأمر بالنسبة للكثيرين عند الدخول على موقع التواصل فيسبوك بأنه قد على موقع للشراء، لهذا هناك عدد من الخطوات التى يمكن للمستخدمين القيام بها لعدم رؤية الاقتراحات الإعلانية من فيسبوك:





- اضغط على المثلث الصغير في أعلى الزاوية اليمنى في التطبيق من صفحتك على Facebook ، ثم حدد الإعدادات.





- حدد الإعلانات من القائمة الموجودة في اليمين .





- اضغط على اهتماماتك أو Interests وقم بإزالة جميع الاهتمامات من ملفك الشخصي.





- اضغط على معلوماتك أو Information وقم بضبط الفئات التي تنطبق عليك فقط .





- قم بإزالة من لا تريد تمييزهم في ملفك الشخصي، حيث يمكن أن يكون عمرك أو تعليمك أو حالة علاقتك أو معلومات أكثر تحديدًا ، مثل ما إذا كنت مالك لهاتف آيفون iPhone أو تسافر بشكل دائم.





- اضغط على إعدادات الإعلان للسماح أو حظر استخدام ما يسمى ب البيانات من الشركاء او data from partners ، وإذا سمحت بذلك ، فسيستخدم فيسبوك معلومات البحث الخاصة بك من مواقع الويب الأخرى لعرض إعلانات أكثر صلة.





- هناك شيء واحد يجب أن تكون على دراية به، وهو إذا لم تسمح باستخدام معلومات البيانات من الشركاء ، فسيظل فيسوك يحتفظ بالبيانات التي لديه عنك لعرض الإعلانات المستهدفة.





- اضغط على إخفاء موضوعات الإعلانات لتحديد أي مواضيع تريد تجنبها تمامًا.



