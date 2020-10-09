ممثلة الصحة العالمية في مصر تشارك بالتجارب الإكلينيكية للقاح كورونا

شاركت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، في المصل واللقاح “فاكسيرا”.





ودعت ممثل الصحة العالمية في مصر، للتطوع في التجارب الإكلينيكية؛ لما في ذلك من دور كبير في الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.



