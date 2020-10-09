تعرف على الحدود الدنيا للقبول بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية ( فيس بوك ) الحدود الدنيا للقبول بأقسام الكلية خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021.





وجاءت الحدود الدنيا لأقسام كلية الآداب شعبة الانتظام على النحو التالي :

قسم اللغة العربية بحد أدني 511.5 درجة ويأتي التوزيع على المجموع الاعتباري

قسم اللغة الانجليزية بحد أدني 511.5 درجة ويشترط النجاح في المقابلة الشخصية

قسم اللغة الفرنسية - ث فرنسي الحد الأدنى 343.5 درجة + 150 مجموع اللغات

قسم الدراسات اليونانية بحد أدني 406 درجة بمجموع اللغة الانجليزية والمجموع الكلي

قسم اللغة اليونانية الحديثة بحد أدني 429 درجة ويأتي التوزيع على المجموع الاعتباري

قسم اللغة اليابانية بحد أدني 508 درجة بمجموع كلي لا يقل عن 90% و 90% في مجموع اللغات ( اللغة العربية واللغة الانجليزية )

قسم اللغة الاسبانية بحد أدني 542 درجة بتوزيع على المجموع الاعتباري

قسم اللغة الصينية بحد أدني 544.5 درجة بتوزيع على المجموع الاعتباري

قسم اللغة الايطالية 541 درجة التوزيع على المجموع الاعتباري

قسم اللغة الروسية 541.5 درجة التوزيع على المجموع الاعتباري

قسم التاريخ - الأدبي بحد أدني 362 التوزيع على المجموع الكلي

قسم التاريخ - علمي بحد أدني 339.5 درجة التوزيع على المجموع الكلي

قسم الجغرافيا - أدبي بحد أدني 379 درجة التوزيع على المجموع الكلي

قسم الجغرافيا - علمي بحد أدني 366 درجة التوزيع على المجموع الكلي

لغات شرقية شعبة اللغة التركية بحد أدني 377.5 درجة التوزيع على المجموع الكلي

لغات شرقية شعبة اللغة العبرية بحد أدني 365.5 درجة التوزيع على المجموع الكلي ويشترط ان يكون الطالب حاصل على 56 درجة في مادة اللغة العربية و 30 درجة في اللغة الانجليزية

لغات شرقية شعبة اللغة الفارسية بحد أدني 345.5 درجة التوزيع على المجموع الكلي ويشترط ان يكون الطالب حاصل على 56 درجة في مادة اللغة العربية و 28 درجة في اللغة الانجليزية

قسم الفلسفة بحد أدني 332 درجة التوزيع على المجموع الكلي

قسم علم النفس - أدبي بحد أدني 378.5 درجة التوزيع على المجموع الكلي

قسم علم النفس - علمي بحد أدني 368 درجة التوزيع على المجموع الكلي

قسم الاجتماع -ث أدبي بحد أدني 362 درجة ويشترط الا يقل مجموع الطالب عن 75% في مادة الاجتماع وعلم النفس

قسم الاجتماع -ث علمي بحد أدني 336 درجة التوزيع على المجموع الكلي

قسم المكتبات -ث أدبي بحد ادني درجة 362.5 + 130 بمجموع اللغات والتوزيع على المجموع الكلي

قسم المكتبات -ث علمي بحد ادني 354 + 135 بمجموع اللغات والتوزيع على المجموع الكلي

وجاءت الحدود الدنيا لأقسام كلية الآداب شعبة الانتساب على النحو التالي :

قسم اللغة العربية بحد أدني 470.5 والتوزيع على المجموع الاعتباري

قسم التاريخ - أدبي بحد أدني 349 درجة والتوزيع على المجموع الكلي

قسم التاريخ - علمي بحد أدني 316 درجة والتوزيع على المجموع الكلي

قسم الفلسفة بحد أدني 292.5 درجة والتوزيع على المجموع الكلي

قسم اجتماع - ادبي بحد أدني 343 درجة ويشترط ان لا يقل مجموع الطالب عن 75% في مادة الاجتماع وعلم النفس

قسم اجتماع علمي بحد أدني 290.5 درجة